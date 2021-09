Heidelberg. (shy) Der Heidelberger Weihnachtsmarkt wird stattfinden – das bestätigte Heidelberg-Marketing-Chef Mathias Schiemer am Donnerstag auf RNZ-Nachfrage. Unter welchen Bedingungen sei aber noch unklar. "Das ist alles noch etwas schwammig mit den Regeln", erklärte Schiemer. Ein Startdatum steht indes schon fest, am 18. November soll es losgehen und damit drei Tage früher als sonst. "Das machen wir für die Schausteller", erklärte Schiemer.

Mit den Kirchen sei das Datum abgesprochen. Am Totensonntag, dem 21. November, bleibe der Weihnachtsmarkt allerdings geschlossen, die offizielle Eröffnung soll dann am Montag, 22. November, gefeiert werden. Am 22. Dezember ist Schluss.

Das oberste Gebot für den Marketingchef ist die Sicherheit. "Corona ist noch nicht vorbei." Gleichzeitig betonte er: "Es ist wichtig, dass der Weihnachtsmarkt stattfindet. Für die Menschen, aber auch für die Gastronomen und die Hoteliers. Der Weihnachtsmarkt ist auch ein Wirtschaftsapparat."