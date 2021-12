Heidelberg. (rie) Nach Abbau des Weihnachtsmarktes ist noch jede Menge Dekoration übrig. Darunter sind auch viele Tannenbäume in verschiedenen Größen. Und die werden jetzt unters Volk gebracht – für einen guten Zweck. In einer gemeinsamen, kurzfristig anberaumten Aktion geben Gemeinderäte, Oberbürgermeister Eckart Würzner und "Heidelberg Marketing" die Weihnachtsbäume gegen eine Spende ab. Der komplette Erlös geht an die RNZ-Weihnachtsaktion. Eine Tanne erstehen können alle, die am Mittwoch, 8. Dezember, zwischen 16 und 18 Uhr zum Kornmarkt in der Altstadt kommen.