Heidelberg. (ani) In Baden-Württemberg gibt es entgegen der Empfehlungen aus dem Bund-Länder-Treffen keine vorgezogenen Weihnachtsferien. Das verkündete das Staatsministerium – zur Überraschung vieler Beteiligter – am Dienstag.

Den Schulen im Land bleibt es dem Beschluss zufolge aber freigestellt, ob sie für die letzten beiden Schultage, den 21. und 22. Dezember, Gebrauch von ihren beweglichen Ferientagen machen, um Schülern und Lehrern vor den Feiertagen zu ermöglichen, ihre Kontakte zu beschränken. In Heidelberg wird das größtenteils nicht der Fall sein.

Jedenfalls erklärte auf RNZ-Anfrage Volker Nürk, geschäftsführender Schulleiter der Heidelberger Gymnasien: "Die öffentlichen Gymnasien der Stadt und ein Großteil der Gymnasien in freier Trägerschaft haben sich dem Votum der Grundschulen und der anderen weiterführenden Schulen angeschlossen und werden am 21. und 22. Dezember Unterricht anbieten." So wollen die Schulen auch ihrer Betreuungspflicht insbesondere für arbeitstätige Eltern nachkommen.

Allerdings können Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 7 an diesen beiden Tagen dennoch zuhause bleiben, wenn sie das möchten. Denn das Staatsministerium setzt für die beiden Tage vor den Weihnachtsferien die Präsenzpflicht aus. Ab Klasse 8 soll am 21. und 22. Dezember ausschließlich Online-Unterricht angeboten werden. Lehrerinnen und Lehrer jedoch müssen – an allen Schularten – in die Schule kommen.