Heidelberg. (RNZ) Die Sieben-Tage-Inzidenz in Heidelberg ist diese Woche sprunghaft gestiegen und lag am Mittwoch bei 322, am Donnerstag – dem Feiertag – lag sie bei 317,5. Am Montag hatte die Inzidenz noch 229 betragen, am Dienstag erreichte sie bereits einen Wert von 271,5. Zudem teilte das Landesgesundheitsamt mit, dass zwei weitere Menschen infolge einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben sind. Die Gesamtzahl der Todesfälle in Heidelberg liegt damit bei 81.

Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises, das auch für Heidelberg zuständig ist, führt die stark steigende Fallzahl auf die Omikron-Variante zurück. Seit dem Jahreswechsel wird der Anteil der Infektionen mit dieser Variante in Stadt- und Landkreis auf 50 Prozent geschätzt.