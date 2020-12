Heidelberg. (RNZ/rl) Zu einem Wasserrohrbruch im Stadtteil Handschuhsheim am es am Donnerstagvormittag. Den Stadtwerken zufolge ist die Wasserversorgung der Haushalte in der Dossenheimer Landstraße zwischen den Hausnummern 57 und 83 seit 9 Uhr unterbrochen.

Wie lange die Reparaturarbeiten dauern, könne noch nicht abgeschätzt werden, hieß es. Auch die Ursache sei noch unklar.