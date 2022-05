Heidelberg. (jul/rie/jola) 2018 wurde der Gehweg in der Poststraße für 180.000 Euro saniert – und jetzt, so berichtet ein Anwohner, seien die meisten Gehwegplatten kaputt. Der Grund für die Stolperfallen ist eine Baustelle, weiß der Leser. Der Gehweg wurde geöffnet, um Glasfaserleitungen für schnelles Internet zu verlegen – ein begrüßenswertes Vorhaben, findet er. Allerdings müsste man nun die kaputten Platten austauschen und alles neu machen.

Auf RNZ-Anfrage erklärt die Stadt nun, wie die Schäden entstanden sind, was jetzt passiert – und wer es am Ende bezahlt. Demnach hat die Telekom die Leitungen in der Poststraße verlegt. Beim Aufgraben und Neuverlegen der Platten sei aber nicht alles gut gelaufen: "In der Tat ist die Ausführung seitens der Baufirma nicht fachgerecht erfolgt, und es wurden sehr viele Platten beim Ausbau beschädigt und so wieder eingebaut", erklärt eine Stadtsprecherin.

Das habe die Stadt mehrfach bemängelt und Nachbesserung von der Firma gefordert. Wegen der Lieferzeiten der "Sonderoberflächen der Platten" dauerten die Arbeiten aber noch sechs bis acht Wochen. "Diese gehen natürlich zulasten der Baufirma", so die Stadt.