Die Klasse 3b der Tiefburg-Grundschule besucht am Donnerstag die Lehrgrabung auf dem Heiligenberg. Grabungsleiter Tobias Schöneweis (hinten links) erklärte den Schülern, wie an der Ausgrabungsstelle gearbeitet wird. Foto: Alex

Von Timo Teufert

Heidelberg. Fast 40 Jahre ist es her, dass es archäologische Grabungen auf dem Heiligenberg gab. Die damaligen Untersuchungen standen im Zusammenhang mit den Restaurierungsarbeiten am Michaelskloster. Nun soll eine Lehrgrabung die keltischen Hinterlassenschaften auf dem Berg genauer erforschen. Zählt die keltische Siedlung auf dem Berg mit ihren zwei Ringwällen doch zur größten vorgeschichtlichen Höhensiedlung in Nordbaden. Initiiert wurde die aktuelle Grabung vom Landesamt für Denkmalpflege in Esslingen.

"In den letzten 15 Jahren ist in anderen Landesteilen viel an keltischen Höhensiedlungen geforscht worden", erklärt Günther Wieland, der stellvertretende Leiter des Referats Zentrale Dienste und Denkmalforschung beim Landesamt. Über den Heiligenberg wisse man im Vergleich aber verhältnismäßig wenig. "Es gab vor allem Grabungen in den mittelalterlichen Bereichen rund um das Kloster", so der Hauptkonservator. Die meisten keltischen Funde stammten aus der Zeit des Baus der Thingstätte in den Jahren 1934/35. "Wir können nicht sagen, ob noch etwas an Siedlungsfunden zu erwarten ist. Dafür wissen wir zu wenig", so Wieland. Bei der Grabung will man nun gezielt schauen, ob noch Befunde vorhanden sind oder ob sie durch Überprägungen verloren gegangen sind. Daneben will man Laien - die sich für die Lehrgrabung anmelden konnten - einen vertieften, systematischen Einblick in die Grabungstechnik geben.

Um das geeignete Areal für die Sondagen zu finden, haben die Archäologen den Heiligenberg zuvor genau unter die Lupe genommen: "Die Fläche musste zum Beispiel frei von Bäumen sein und wir brauchten einen Ort, der Befunde verspricht und geländemäßig nicht überformt war", erklärt Renate Ludwig, Leiterin der Abteilung Archäologie/Denkmalschutz am Kurpfälzischen Museum (KMH). Die Voruntersuchungen waren wichtig, weil der Heiligenberg eigentlich Grabungsschutzgebiet ist und das Bodendenkmal dort für zukünftige Generationen erhalten bleiben soll. "In der Zukunft wird man weiterentwickelte Methoden bei Grabungen anwenden können. Deshalb ist der Erhalt dieses Bodendenkmals enorm wichtig", so Ludwig. Die Ausgrabung sei denkmalverträglich und stehe deshalb in keinem Widerspruch zum Grabungsschutzgebiet.

Denn schließlich müsse man wissen, was auf dem Heiligenberg geschützt wird. Es geht bei der Lehrgrabung deshalb vor allem um ein wissenschaftliches Interesse: "Wir wollen den Wert des Denkmals überprüfen und feststellen, wie hochwertig das Bodendenkmal hier ist", betont Wieland. Was an Befunden da sei, können die Archäologen noch nicht sagen: "Es kann sein, dass wir auf eine Bebauung treffen, es kann aber auch einen unbebauten Bereich treffen", sagt Wieland.

"Um die Wertigkeit beurteilen zu können, müssen wir ein kleines Fensterchen öffnen, um die Gesamtanlage beurteilen zu können", erklärt der Archäologe. Im Falle der Lehrgrabung in der Nähe der oberen Wallanlagen sind die vier "Fenster" jeweils fünf Mal fünf Meter groß. "Topografisch war das ein strategisch wichtiger Ort", weiß Ludwig. Schließlich zählen die Wallanlagen auf dem Heiligenberg zu den größten keltischen Befestigungsanlagen im südlichen Mitteleuropa.

Bei Erkundungen des Areals mit geophysikalischen Untersuchungen waren keine eindeutigen, abgrenzbaren Strukturen im Waldboden erkennbar. Nach gut einer Woche haben die Freiwilligen in den zwei Schnitten - so nennt man die Grabungsfelder - viele Steine freigelegt. "Es handelt sich um den Versturz der zusammengebrochenen Ringmauer", erklärt Tobias Schöneweis, Grabungstechniker des KMH und Grabungsleiter auf dem Heiligenberg. Die Kelten errichteten das Verteidigungsbauwerk als Pfostenschlitzmauer: Zwischen Holzständern wurde normalerweise eine Trockenmauer errichtet. Anders auf dem Heiligenberg: "Hier ist wahrscheinlich für die Stabilität und die Wetterfestigkeit Lehm in die Fugen gepresst worden", so Schöneweis über die erste Entdeckung bei der Grabung. Doch die Erosion ist weit fortgeschritten: "Die Steine liegen weit weg vom eigentlichen Ringverlauf", so Schöneweis.

Bei den Lehrgrabungen will man nicht nur das wissenschaftliche Interesse befriedigen, sondern die Arbeit auch Laien näher bringen: "Interessierte können hier bei uns lernen, wie man ausgräbt", berichtet Ludwig. Jeweils zwei Wochen lang durchkämmen jeweils zehn Teilnehmer unter fachkundiger Anleitung von Schöneweis den Waldboden. Organisiert und finanziert haben das Projekt der Förderkreis Archäologie in Baden - er bietet in unregelmäßigen Abständen Lehrgrabungen an -, der Freundeskreis des Kurpfälzischen Museums und die Schutzgemeinschaft Heiligenberg. Das Landesamt für Denkmalpflege und das KMH übernehmen die Personalkosten für die hauptamtlichen Archäologen.

Gleichzeitig wollen die Vereine mit der Grabung auch Werbung für die Archäologie machen: So war am letzten Donnerstag die Klasse 3b der Tiefburg-Grundschule im Rahmen ihres Wandertages zu Gast an der Ausgrabungsstelle. Zusammen mit Museumspädagogin Ilka Brändle zeigte Schöneweis den Kindern vor Ort die einzelnen Schritte der Grabung, Ludwig hatte ein paar Gegenstände aus dem Museumsdepot dabei, die bei früheren Grabungen aus dem Boden geholt wurden. Die Kinder waren begeistert: "Es ist cool, dass wir so etwas sehen durften", sagte die neunjährige Else. Und der gleichaltrige Enno konnte sich durch die Erklärungen gut das keltische Leben auf dem Berg vorstellen.