Wie in der St.-Anna-Gasse (Foto rechts) brach der Brand am Marktplatz am 23. Januar auch im Hinterhof auf. Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften brachte ihn die Feuerwehr unter Kontrolle. Fotos: Alex

Von Timo Teufert

Heidelberg. Zwei Brände in Wohn- und Geschäftshäusern in der Heidelberger Altstadt sorgten in den letzten Monaten für Aufsehen: zum einen das Feuer in der St.-Anna-Gasse im Mai 2018, zum anderen der Brand am Marktplatz Ende Januar. In beiden Fällen lag der Ursprung des Feuers im Hinterhof, in beiden Fällen waren dort Materialien der Geschäfte gelagert. Während die Feuerwehr den Brand am Marktplatz - Ursache war dort eine Zigarettenkippe, die in einem Aschenbecher nicht richtig ausgedrückt worden war - relativ schnell unter Kontrolle hatte, erwiesen sich die Löscharbeiten in der St.-Anna-Gasse als wesentlich aufwendiger. Dort konnte sich das Feuer über hölzerne Balkone bis zum Dach ausbreiten. Bis heute ist unklar, was letztendlich zum Brand führte.

Die engen Gassen in der Altstadt sind eine Herausforderung für die Feuerwehr, wie hier beim Brand in der St.-Anna-Gasse im Mai 2018.

Einen Einfluss darauf, wie Eigentümer und Mieter ihre Hinterhöfe nutzen, hat die Stadt aber nicht. Deshalb gibt es auch keine entsprechenden Kontrollen. "Über die Situation vor Ort bekommen wir nur bei Umbauten oder Nutzungsänderungen etwas mit - oder durch Hinweise auf Probleme mit dem Brandschutz", berichtet Jörg Hornung, Leiter des Amtes für Baurecht und Denkmalschutz. Diese Anzeigen gebe es aber nur vereinzelt.

Ein viel größeres Problem sieht Hornung - ebenso wie die Feuerwehr - aber darin, dass oft auch im Treppenhaus Gegenstände gelagert würden. "Bewohner und Eigentümer sind selbst dafür verantwortlich, dass Flucht- und Rettungswege frei und im Gefahrfall nutzbar sind", betont Hornung. Denn Treppenhäuser sind nicht nur Fluchtwege für die Bewohner, sie sind gleichzeitig auch Wege für den Zugriff der Feuerwehr. "Sie sind deshalb extrem wichtig für unsere Arbeit", erklärt Heiko Holler, der Leiter der Abteilung Vorbeugender Brandschutz bei der Feuerwehr Heidelberg. Denn oft fehle ein zweiter Rettungsweg, den die Feuerwehr dann zum Beispiel mit tragbaren Leitern herstellen muss. Dafür muss sie mit den sperrigen Leitern häufig auch durch die Flure, um etwa in die Hinterhöfe zu gelangen.

Hintergrund Flure und Treppenräume sind im Notfall nicht nur Rettungsweg für die Bewohner, sie dienen auch der Feuerwehr als Weg zur Brandbekämpfung und Personenrettung. Deshalb sind sie ständig freizuhalten. "Das Lagern und Aufstellen von Gegenständen ist aus brandschutztechnischer Sicht und laut der Landesbauordnung in diesen Bereichen nicht erlaubt", heißt es in einem Merkblatt der Feuerwehr. Konkret [+] Lesen Sie mehr Flure und Treppenräume sind im Notfall nicht nur Rettungsweg für die Bewohner, sie dienen auch der Feuerwehr als Weg zur Brandbekämpfung und Personenrettung. Deshalb sind sie ständig freizuhalten. "Das Lagern und Aufstellen von Gegenständen ist aus brandschutztechnischer Sicht und laut der Landesbauordnung in diesen Bereichen nicht erlaubt", heißt es in einem Merkblatt der Feuerwehr. Konkret heißt das, dass in Treppenhäusern keine Kleinmöbel, Pflanzen, Fahrräder oder Kinderwagen abgestellt werden dürfen. "Wer brennbare Gegenstände in Treppenräumen lagert, handelt ordnungswidrig!", heißt es im Merkblatt mit dem Verweis auf den "Brandverhütungsparagrafen" des Landesordnungswidrigkeitengesetzes. Dort steht: "Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig bewegliche Sachen, die sich leicht von selbst oder gegenseitig entzünden oder die leicht Feuer fangen, an Orten aufbewahrt, an denen ihre Entzündung gefährlich werden kann." Das Freihalten der Flure soll gewährleisten, dass bei einem Brand und dem damit verbundenen Rauch das gesamte Treppenhaus nutzbar ist. "Eine Gefährdung für die Bewohner wird dadurch verhindert." Denn geraten die Gegenstände im Treppenhaus im Brand, entsteht meist eine große Menge an hochgiftigem Brandrauch. Aber auch der Balkon ist kein zweiter Lagerraum für Möbel und Kartons. Denn brennt erst einmal das Material auf dem Balkon, kann sich der Brand ausdehnen und rasch auf andere Etagen oder die Wohnung übergehen. Außerdem sollte man darauf achten, dass Sicherheitseinrichtungen, wie zum Beispiel selbstschließende Feuerschutztüren, ihre Funktion auch ausüben können - und nicht etwa mit Keilen dauerhaft offengehalten werden. Info: Weitere Informationen zum Thema finden Sie hier.

"Schuhregale, Fahrräder und Kinderwagen gehören nicht in das Treppenhaus", betont auch Georg Belge, Chef der Heidelberger Feuerwehr. Denn vor allem in Altbauten seien Treppenräume oft sehr eng, und abgestellte Gegenstände könnten im Ernstfall zu Stolperfallen werden. "Wenn Rettungswege verstellt sind, bedeutet das im schlimmsten Fall einen Zeitverzug für die Menschenrettung und die Brandbekämpfung", warnt Belge.

Denn auch ohne zugestellte Treppenhäuser ist die Arbeit für die Feuerwehr in der Altstadt eine Herausforderung. Sei es, weil Falschparker das Durchkommen verhindern, oder - wie im Fall der St.-Anna-Gasse - durch legal geparkte Autos der Arbeitsraum für die Feuerwehr sehr begrenzt ist. "Wir wollen aber auch keine Panik schüren", betont Belge. Die Bewohner der Altstadt seien sicher. "Wir haben eine schlagkräftige und leistungsfähige Feuerwehr. Niemand muss Befürchtungen haben, weil er in der Altstadt lebt", so der Feuerwehrchef. So werde bei Einsätzen in der Altstadt neben der Berufsfeuerwehr immer auch die Freiwillige Feuerwehr alarmiert.

Kümmern sich um den Brandschutz in der Altstadt (v.l.): Jörg Hornung, Leiter des Baurechtsamtes, Feuerwehrchef Georg Belge und Heiko Holler, Leiter der Abteilung Vorbeugender Brandschutz. Foto: Rothe

Und auch technisch sei die Wehr gut ausgestattet: "Wir sind extra für die engen Gassen in der Altstadt ausgerüstet." So gehe der Trend bundesweit eigentlich zu immer größeren Fahrzeugen mit immer größeren Wassertanks. "Wir haben extra relativ kleine Fahrzeuge im Einsatz, die besonders wendig und auf die örtlichen Gegebenheiten angepasst sind", so Belge. Natürlich seien aber große Fahrzeuge im Fuhrpark, die dann die Wasserversorgung sicherstellten. Derzeit plant die Feuerwehr auch, eine weitere Drehleiter zu beschaffen. "Wir überlegen, ob es sinnvoll ist, dass das Fahrzeug auch schmaler und niedriger wird als der Standard", erläutert Belge.