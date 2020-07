Ein Mühlstein auf dem Aussichtspunkt des Königstuhls. An der Oberseite ist eine Aussparung für die Orientierungstafel zu erkennen. Diese fehlt seit einiger Zeit aber. Sie wurde ausgebaut, weil nach wiederholter mutwilliger Beschädigung Wasser eingedrungen war. Mittlerweile ist die Tafel repariert. Wenn nach der Eröffnung des neu erbauten Hotels mehr Beobachtung gegeben ist, soll sie wieder den Blick in die Ferne weisen. Fotos: Bechtel

Von Manfred Bechtel

Heidelberg. Die Männer waren enttäuscht. Ein Fehler im Innern des Sandsteins kam erst beim Zurichten mit Hammer und Meißel zum Vorschein. Oder ein Schlag ließ ein Teil falsch abspringen. Damit waren drei, vier Wochen Steinmetzarbeit umsonst gewesen. Wie sie ihrem Ärger da Luft machten, ist nicht überliefert, es wäre wohl auch nicht zitierfähig. Nun blieb ihnen nichts übrig, als ihr Handwerkszeug zusammenzupacken. Der unfertige Mühlstein blieb im Wald liegen. Wo die Mühlsteinhauer vor einhundert und mehr Jahren ihre misslungenen Werke zurückließen, da liegen sie zumeist heute noch. Im Laufe der Jahre legten sie sich einen dicken Pelz aus Moos zu. Der kürzlich verstorbene Gerd Klumb war mehr als 30 Jahre Förster im Stadtwald Heidelberg. Vor allem in den schwer zugänglichen, felsigen Steillagen des Königstuhls stieß er immer wieder auf diese Mühlstein-Überreste. Der Forstmann hat sie systematisch erfasst und kartiert, um dieses Erbe der Nachwelt zu erhalten.

Hintergrund Von Mahlsteinen und Mühlen Die Geschichte der Mühlsteine ist fast so alt wie die Geschichte der Menschheit. Zwischen zwei Steinen wurden in der Steinzeit Körner oder sonstiges Mahlgut zerrieben. Eine untere Platte war flach oder tellerförmig vertieft. Ein zweiter Stein, der "Läufer", wurde darüber geschoben oder gerollt – eine [+] Lesen Sie mehr Von Mahlsteinen und Mühlen Die Geschichte der Mühlsteine ist fast so alt wie die Geschichte der Menschheit. Zwischen zwei Steinen wurden in der Steinzeit Körner oder sonstiges Mahlgut zerrieben. Eine untere Platte war flach oder tellerförmig vertieft. Ein zweiter Stein, der "Läufer", wurde darüber geschoben oder gerollt – eine schweißtreibende Arbeit. Oberhalb von Dossenheim, auf dem Kirchberg, betrieben in der Eisenzeit die Kelten eine ausgedehnte Fabrikation von solchen zweiteiligen "Handschiebemühlen". Der obere Stein hat eine merkwürdige Form. Er läuft nach beiden Seiten spitz zu; das hat ihm die Bezeichnung "Napoleonshut" eingebracht. Ein bedeutender technischer Fortschritt war die Erfindung der Drehmühle: Jetzt wurde der obere Stein gedreht, ein wenig so, wie bei der guten alten Kaffeemühle. In der Bibel ist mehrfach von dem frühen Küchengerät die Rede: Weil es lebensnotwendig war, verbietet das 5. Buch Mose (24,6) seine Pfändung: "Man darf nicht die Handmühle oder den oberen Mühlstein zum Pfande nehmen; denn damit nimmt man das Leben zum Pfande." Im Neuen Testament sagt Jesus: "Besser wäre es für ihn, wenn ihm ein Mühlstein um den Hals gehängt und er ins Meer geworfen würde, als dass er einem von diesen Kleinen Ärgernis gebe"(Lukas 17,2). Seit römischer Zeit übernimmt auch Wasserkraft das Drehen der Steine. In unserem Raum wird 783 erstmals von einer Mühle berichtet, und zwar im Lorscher Codex: Sie lag in Schwetzingen und wurde mit Land und Knecht dem Kloster Lorsch geschenkt. Eine funktionstüchtige mittelalterliche Mühle klappert seit einigen Jahren in Guédelon im Burgund. Dort wird in unserer Zeit eine Burg nach den Plänen und den handwerklichen Techniken des 13. Jahrhunderts aufgebaut. Aber die Burgbauer träumten auch von einer Wassermühle im Wald unterhalb des Teichs. Als beim Bau der TGV Strecke zwischen Dijon und Mulhouse Überreste von zwei mittelalterlichen Mühlen zu Tage kamen, hatten sie ihre Vorlage – wenigstens in Bruchstücken. Aus den Puzzleteilen rekonstruierten die Experimental-Archäologen eine funktionstüchtige Mühle – zur Freude der zahlreichen Besucher, die das Mittelalter-Experiment alljährlich anzieht. bec.

Das Bild der Stadt Heidelberg und des Schlosses wird geprägt vom Buntsandstein des Odenwalds Vor 225 bis 195 Millionen Jahren ist diese Ablagerung unter trocken-heißen Klimabedingungen entstanden; die rötliche Farbe ist auf enthaltene Eisenverbindungen zurückzuführen. Für die Mühlsteinproduktion war nicht jeder beliebige Sandstein geeignet; brauchbare Rohlinge lagen überwiegend am Nordhang des Königstuhls – in Richtung Schlierbach –, in geringerer Anzahl auch oberhalb von Rohrbach, hauptsächlich in der Höhe zwischen 350 und 450 Metern. Geologisch betrachtet, entstammen viele dem "Oberen Geröllhorizont des Mittleren Buntsandsteins". Über Jahrhunderte hinweg waren sie wegen ihrer Härte als Ausgangsmaterial für die Herstellung von Mühl-, Reibe- und Schleifsteinen sehr gefragt.

Dieses Exemplar am Felsenmeer ist noch mit „seinem“ Felsen verbunden.

Schon im Herbst oder im Winter war der Meister unterwegs und hatte nach brauchbaren Sandsteinblöcken Ausschau gehalten. Sie durften keine Sprünge oder Tongallen aufweisen, sonst brauchte man gar nicht erst anfangen. Mit Hebelkraft und Dreibock mit Flaschenzug wurden die tonnenschweren Rohlinge zum Bearbeiten bewegt. Trotz aller Sorgfalt bei der Auswahl musste man mit falschen Absprüngen, Lagerfugen oder Tongallen rechnen. War das Werk glücklich gelungen (nur ein Drittel brachte es schließlich bis zur Fertigstellung), rückten Zugtiere die Mühlsteine auf Rundhölzern aus dem unwegsamen Gelände. Mit dicken Seilen gesichert, wurde die Last zu den Waldwegen geschafft, wo schließlich ein Fuhrwerk für den Transport zum Abnehmer wartete. Einige wurden am Krah(!)nenplatz am Neckar auch aufs Schiff verladen. Ziel waren die zahlreichen Mühlen in der Umgebung, zumeist Wassermühlen in den Bachtälern und an den Flüssen.

„Recycling“ mal anders: Dieser Mühlstein dient als Tisch in der Hütte Blockhaus /Rhododendron-Anlage am Königstuhl.

Dort wurde nicht nur "das Korn zu dem kräftigen Brot" gemahlen, auch viele andere Rohstoffe wurden zwischen den drehenden Steinen aufgeschlossen: Ölmühlen pressten Öl aus Bucheckern oder aus Mohn- und Rapssamen. In Pulvermühlen wurde Holzkohle fein gemahlen, um mit Schwefel und Salpeter zu Schwarzpulver gemischt zu werden. Die Lohmühle zerkleinerte Eichenrinde für die Ledergerbung. Nicht zu vergessen die Knochenmühle, in der vornehmlich (aber nicht nur) Tierknochen zu Knochenmehl für die Düngung zermahlen wurden.

Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren die Mühlsteinhauer im Wald am Werk. Aber seit etwa 1880 bis 1900 hatte sich die Mühlentechnik für Getreide geändert: In Großmühlen kamen bessere Verfahren und länger haltbare Steine zum Einsatz. In der Folge mussten viele Kleinmühlen aufgeben. Die auf Vorrat gearbeiteten Steine aus hiesigem Buntsandstein fanden keinen Abnehmer mehr und die Mühlsteinmacher mussten sich nach einer anderen Arbeit umsehen. Heute liegen fehlerlose Werkstücke einträchtig neben misslungenen Exemplaren im Dornröschenschlaf. Einige wenige wurden auch "recycelt": Sie dienen jetzt als Tisch für rastende Wanderer, wurden zu Wegweisern oder Brunnentrögen umgearbeitet. Auf dem Aussichtsplatz am Königstuhl weist eine in den Mühlstein eingelassene Orientierungstafel den Blick in die Ferne. (Derzeit ist sie wegen Reparatur entfernt.)

Ölmühle in Lützelsachsen: Die senkrechten Quetschsteine haben einen Durchmesser von 1,80 Meter.

Mehr als 150 Mühlsteine zählte Gerd Klumb im Heidelberger Stadtwald, eine Vielfalt, die in Deutschland wohl einmalig sein dürfte. In achtjähriger Arbeit hat er sie Stück für Stück und von allen Seiten dokumentiert. Jedoch bedauerte er, dass manche Zeugen dieser alten Handwerkskunst von ihrem Ort im Wald entfernt wurden. Er wünschte sich, dass sie für immer bleiben, wo sie sind.