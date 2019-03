Heidelberg. (dns) Ein ganzes Wochenende lang war ein Bammentaler RNZ-Leser mit seiner Familie im Zug unterwegs, hatte an zahlreichen Bahnhöfen in ganz Deutschland Station gemacht, war bis in den späten Abend unterwegs. "Aber so unsicher wie in Heidelberg haben wir uns nirgends gefühlt", erklärte er danach der RNZ.

Hier habe er sich mit seiner Frau und seinen beiden kleinen Töchtern nach über zehn Stunden Bahnreise gegen 19 Uhr die Beine vertreten wollen. Aber weiter als bis zum Ausgang des Bahnhofs kam die Familie nicht. Denn Richtung "Burger King" sei es schlicht zu dunkel gewesen. Also zurück ins Gebäude und zum Ausgang Richtung Willy-Brandt-Platz.

"Aber da war es auch stockduster", so der Bammentaler - wie im gesamten Bahnhofsbereich. Zusätzlich seien dort Menschengruppen unterwegs gewesen, die einen bedrohlichen Eindruck gemacht hätten. "Das war eine beängstigende Situation", so der Familienvater, "unsere Töchter hatten echt Schiss." Die Familie hat ihre Umsteigezeit letztlich direkt am Bahnsteig verbracht. Aber warum gerade in Heidelberg die Situation gefühlt am bedrohlichsten war, konnte der Vater nicht nachvollziehen.

Die derzeit schwache Beleuchtung, so eine Sprecherin der Stadt auf RNZ-Anfrage, sei eine Folge der Baumaßnahmen rund um den Hauptbahnhof. Für diese seien zum Teil Lampen zurückgebaut worden. Als Ersatz seien jedoch neue Masten aufgestellt worden, die die Gehwege ausleuchteten. "Vor allem diese Bereiche sollen beleuchtet und gesichert sein", so die Sprecherin. Bis zum Abschluss der Baustelle ändere sich die Beleuchtung wohl noch öfter, für danach gebe es jedoch schon ein neues Konzept. "Ab dann werden auch weitere Lichtmasten aufgestellt", verspricht die Sprecherin.

Dass sich am Willy-Brandt-Platz immer wieder Bettlergruppen tummeln, die zum Teil sehr aufdringlich sind, ist der Stadtverwaltung und Polizei bekannt. Dagegen gehe man mit Platzverweisen, Bußgeldern und regelmäßigen Großkontrollen vor. Darüber hinaus komme es dort vor allem zu Drogenkriminalität und Diebstählen. Körperverletzungsdelikte kämen zwar auch vor, würden aber meist innerhalb der "Bettler-Gruppierungen" verübt, erklärt ein Polizeisprecher auf RNZ-Anfrage.

Nichtsdestotrotz verweisen sowohl Stadt als auch Polizei auf die geplante Videoüberwachung rund um den Hauptbahnhof. Diese soll dafür sorgen, dass die Zahl der Straftaten und Ordnungswidrigkeiten sinkt und das subjektive Sicherheitsempfinden der Passanten steigt.