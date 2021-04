Restaurant-Inhaber Mattia Giannone (rechts) im Eingang seines Restaurants „Trattoria Trentasette“ in der Weststadt: Seit Montag gibt es dort Schnelltests ohne Termin. Foto: Rothe

Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Die Trattoria Trentasette in der Weststadt ist das erste Heidelberger Restaurant, das zur Corona-Schnellteststation wird. Inhaber Mattia Giannone erklärt im Gespräch mit der RNZ, wie es dazu kam.

Herr Giannone, warum gibt es bei Ihnen seit Montag Corona-Tests?

Wir wollen Heidelberg etwas Gutes tun, solange wir im Lockdown sind. Und natürlich ist das auch perspektivisch interessant, unseren Gästen in Zukunft Schnelltests anbieten zu können.

Sie meinen, wenn Sie wieder öffnen dürfen – etwa draußen?

Ja, wir haben im Hinterhof eine neue Terrasse. Wir würden unseren Gästen gerne einen Test anbieten, nach 15 Minuten ist das Ergebnis da – und dann können Sie bei uns sicher unter lauter frisch Getesteten im Freien ihr Carpaccio genießen. Das könnte ein Modellprojekt für ganz Heidelberg sein.

Sie haben wie alle Restaurants seit rund fünfeinhalb Monaten geschlossen, wie kommen Sie finanziell im Lockdown über die Runden?

Alle Mitarbeiter sind in Kurzarbeit, wir finanzieren uns durch Rücklagen und Hilfen – gerade kam die letzte Abschlagszahlung der Dezemberhilfe. Aber es wird immer schwerer, bei mir steigt die Panik – auch, weil man keinen richtigen Ausweg vor Augen hat. Das geht auch auf die Psyche: Man fühlt sich so ungebraucht. Sonst arbeite ich sieben Tage die Woche – jetzt bin ich gezwungen, in den Tag hineinzuleben. Auch deshalb ist es schön, mit dem Testzentrum jetzt wieder etwas anbieten zu können.

Sie haben im ersten Lockdown Essen ausgeliefert und zum Abholen angeboten. Im zweiten nicht mehr, warum?

Wie bieten eigentlich keine typischen To-go-Gerichte, keine Pizza, keine Burger. Im ersten Lockdown hatten wir manchmal nur zwei Anrufe am Tag. Man kann viel schlechter kalkulieren, es besteht immer die Gefahr, gute Lebensmittel wegwerfen zu müssen. Dennoch sind wir grade dran, ein To-go-Angebot aufzubauen. Wir wissen ja nicht, wann wir hier wieder Gäste bewirten dürfen.

Sie haben den Eingangsbereich Ihres Restaurants an den Testanbieter unterverpachtet. Hilft das auch, Einnahmeverluste auszugleichen?

Nein, das ist kein großer Betrag. Uns geht es eher um ein Angebot an die Heidelberger – und eine Perspektive für uns als Restaurant. Wir wollen vorbereitet sein und loslegen können, sobald wir wieder Gastgeber sein dürfen.

Info: Schnelltests ohne Terminvereinbarung gibt es in der Trattoria Trentasette, Rohrbacher Straße 37, täglich von 8 bis 17 Uhr. Man kann zu Fuß oder mit dem Auto kommen. Die Kosten für einen Test pro Woche werden für jeden Bürger vom Bund übernommen.