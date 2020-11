Von Karla Sommer

Heidelberg. Wieder einmal war es, wie Winzer Jörg Clauer es ausdrückt, "eine Lese in kurzen Hosen". Schnell musste es nicht nur für ihn im warmen, ja, fast heißen September gehen, um alle Trauben im besten Reifegrad rechtzeitig in den Keller zu holen, sondern auch für die anderen beiden Rohrbacher Haupterwerbswinzer, Andreas Bauer und Hans Christian Winter. Sie alle sind mehr als zufrieden mit ihrer Ernte. "Das Ergebnis gefällt mir," sagt Bauer.

Das misst sich einerseits an der Qualität und andererseits an der Gesundheit der Trauben. Sie waren in diesem Jahr weder faul noch von Schädlingen befallen, was auch das Deutsche Weininstitut für das ganze deutsche Weinanbaugebiet bestätigt: "Es wurden dank des sonnigen und trockenen Spätsommers hochreife und sehr gesunde Trauben geerntet." Und so fällt den Rohrbacher Winzern nichts Negatives zu dem jetzt in Tanks und Fässern reifenden 2020er-Jahrgang ein. Umso gespannter sind sie auf das Endergebnis.

Andreas Bauer zeigt sich im Gespräch mit der RNZ schon jetzt begeistert von diesem Jahrgang. Foto: Friederike Hentschel

"Dieses Jahr mussten wir rasend schnell lesen, damit der Alkoholgehalt der Weine nicht zu hoch wird," berichtet Clauer. Und so brauchte man auf dem Dormenackerhof mit seinen 14,5 Hektar Rebfläche nur zwei Wochen zur Ernte. Jetzt blubbert das Getränk, "gesegnet durch gutes Wetter und verschont von Unwettern" seiner Vollendung entgegen. Und dem Jahrgang trauen die Heidelberger Winzer viel zu, zum Beispiel Andreas Bauer vom Dachsbuckel. "Das hat man nicht oft", beschreibt er seinen Eindruck vom "idealen Weinjahr 2020". Aber auch er musste sich beeilen, die 24 Hektar Rebfläche so schnell wie möglich im September abzuernten, um den Alkoholgehalt der Weine nicht zu hoch schnellen zu lassen. Zum Beispiel bei den Grau- und Weißburgundern, die mit ihren rund 98 Oechsle und einem Alkoholgehalt von 13 bis 13,5 Prozent ein für ihn "genau richtiges Ergebnis" erzielt haben.

Auch Hans Christian Winter zeigt stolz die Fässer mit dem Wein aus diesem Jahr. Seine Trauben wachsen in den Rohrbacher Weinbergen. Foto: Friederike Hentschel

"A bissl zu hoch", und das schon im dritten Jahr in Folge, findet dagegen Hans Christian Winter das Mostergebnis, das er auf seinen sieben Hektar in den Rohrbacher Weinbergen erzielt hat. Aber das sei "Jammern auf hohem Niveau", denn dem einen oder anderen Weiß- und vor allem dem Rotwein tun die höheren Mostgewichte gut. Und da das Weingut Winter zum Beispiel beim Riesling eine große Angebotspalette hat und den Burgundersorten durchaus ein Alkoholgehalt von 12,5 oder 13 Prozent schmeicheln kann, ist sein Einwand für viele Weinkenner nur marginal. Und für ihn letztlich auch, denn er zeigt sich sichtlich zufrieden mit dem Weinjahrgang 2020.

Viel mehr Sorgen macht allen Winzern der coronabedingte Einnahmeausfall aus Feiern und Festen – und vor allem aus Restaurants und Gaststätten. "Wir hängen an der Gastronomie", so Clauer, der damit auch für seine Kollegen spricht, die ihre Weine quasi nur noch im Einzelhandel und per Hofverkauf loswerden. Nicht ganz so elementar trifft es die Rohrbacher Nebenerwerbswinzer wie Thomas Klein von den Hangäckerhöfen. Er hat ähnliche Absatzschwierigkeiten. Und zusätzlich ist seine Besenwirtschaft geschlossen. Ihm bleibt nur der Hofverkauf. Darauf spekulieren jetzt auch verstärkt die anderen Kollegen, die sich damit in diesem Fall sozusagen "über Wein" halten könnten.