Heidelberg. (ani) Im RNZ-Sommerinterview mit Oberbürgermeister Eckart Würzner kündigte das Stadtoberhaupt an, dass der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) in Heidelberg kostenlos werden soll – und das wenigstens an den Wochenenden noch in diesem Jahr. Mit dieser Ankündigung überraschte Würzner nicht nur viele Bürger, sondern auch einige Stadträte. Die jedenfalls hätten laut Christoph Rothfuß von den Grünen erst aus der RNZ von dem Vorhaben erfahren.

Rothfuß wollte deshalb in der Sitzung des Gemeinderats am Donnerstag wissen: Wie soll das alles finanziert werden – und wie genau sieht der Zeitplan aus? Zudem müsse man laut dem Grünen-Stadtrat zwingend auch die Nachbargemeinden der Region in die Diskussion mit einbeziehen. Er könne sich vorstellen, dass auch sie "mitmachen", sollte der ÖPNV erst einmal an einzelnen Tagen kostenlos werden.

OB Würzner berichtete dazu, dass bereits eine Arbeitsgruppe gegründet worden sei, die sich auch mit Gemeinden in der Region und mit dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) zusammensetzen wird. Er erklärte zudem noch einmal sein Drei-Stufen-Modell: In einem ersten Schritt sollten Busse und Bahnen am Wochenende kostenlos werden, in einem zweiten für Unter-18-Jährige und Rentner. Im dritten Schritt schließlich sollen alle gratis fahren können. Diese letzte Stufe sei aber nur erreichbar, "wenn die neue Bundesregierung Städte in Sachen ÖPNV unterstützt", machte Würzner deutlich.

Der Oberbürgermeister hofft also in Sachen Finanzierung seines neuen Projekts darauf, dass dafür Gelder aus Berlin nach Heidelberg fließen. Wie genau der kostenlose ÖPNV ansonsten finanziert werden soll, ließ das Stadtoberhaupt auch am Donnerstag offen. Und auch beim Zeitplan blieb Würzner vage. "Wie schnell wir das umsetzen, werden wir sehen." Man sei jedenfalls "an einer zeitnahen Umsetzung interessiert", so Würzner.

Update: Freitag, 15. Oktober 2021, 20.39 Uhr

Bus und Bahn sollen zügig kostenfrei werden

Von Denis Schnur

Heidelberg. Die Forderung ist alt: Damit möglichst viele Menschen vom Auto auf Bus und Bahn umsteigen, soll der Nahverkehr kostenlos werden. Was jedoch lange als unfinanzierbar galt, wird in Heidelberg derzeit munter diskutiert: Denn mit der Unterzeichnung des Kooperationsvertrages mit Montpellier vor einem Monat hat auch die Stadtverwaltung offiziell das Ziel ausgegeben, dass Busse und Bahnen im Stadtgebiet für alle kostenfrei werden – und zwar schon innerhalb der nächsten beiden Jahre. Und tatsächlich laufen bereits die Vorbereitungen für einen möglichen Gemeinderatsbeschluss. Oberbürgermeister Eckart Würzner hat zudem eine Arbeitsgruppe im Rathaus mit dem Thema betraut.

Würzner setzt beim Abschied vom Ticket auf ein Drei-Stufen-Modell, wie es auch Montpellier umsetzt: Noch in diesem Jahr soll der ÖPNV am Wochenende für alle kostenfrei werden. Ab dem nächsten Jahr sollen Unter-18-Jährige und Rentner gratis fahren. 2023 würde Stufe 3, in der Busse und Bahnen für alle gratis sein sollen, folgen.

Dass die Stadt so vorgehen möchte, hat der OB im Vertrag mit der Partnerstadt festgehalten. Nur: Ob es auch so kommt, hängt von vielen Variablen ab. Denn einen kostenfreien Nahverkehr am Wochenende – also "Stufe 1" – hatte der Gemeinderat bereits mit dem Klimaschutzaktionsplan im November 2019 beschlossen. Dass seitdem nichts geschehen ist, begründet die Stadtverwaltung auf RNZ-Nachfrage mit der Pandemie: "Es gab wochenlange Lockdowns, Ausgangsbeschränkungen und Appelle an die Bevölkerung, möglichst zu Hause zu bleiben. In so einer Phase wäre es grotesk gewesen, mit einem kostenlosen ÖPNV für die Nutzung von Bussen und Bahnen zu werben."

Zudem habe der "Corona-Haushalt" keine Spielräume dafür geboten. Ob das jetzt anders sei und wie hoch die Kosten wären, ermittele man gerade. Doch die Stadt hält eine Umsetzung von Stufe 1 noch in diesem Jahr durchaus für realistisch – wenn der Gemeinderat die entsprechenden Haushaltsmittel freigibt.

Noch komplizierter dürfte es für die beiden Phasen danach werden. Auch hier könne man laut Stadt die Kosten noch nicht beziffern, aber ohne zusätzliches Geld ist eine Umsetzung unmöglich: "Eine Beteiligung vor allem des Bundes ist zwingend", so eine Sprecherin. Man prüfe derzeit, welche Fördermöglichkeiten es gebe – hofft aber wohl auch, dass eine neue Bundesregierung neue Programme auflegt. Denn die bisherigen dürften nicht annähernd ausreichen, um den kostenfreien ÖPNV gegenzufinanzieren.

Denn klar ist auch: Um mehr Menschen für Bus und Bahn zu begeistern, reichen günstigere Preise nicht. Experten gehen davon aus, dass Taktung und Netz mindestens genauso wichtig für ihre Attraktivität sind. Stadt und RNV müssten also auch weiter investieren. Darauf verwies auch Würzner, als er sich 2019 gegen ein 365-Euro-Jahresticket aussprach: "Da nehme ich lieber das Geld für den Ausbau des ÖPNV."

Umso überraschender kam sein Vorstoß für einen kostenfreien Nahverkehr – auch wenn Würzner da keinen Widerspruch erkennt: "Meine Einschätzung hat sich nicht geändert. Angebot, Infrastruktur und Preis müssen zum Umstieg bewegen." Bei Angebot und Infrastruktur habe man in den vergangenen Jahren schon viel umsetzen können. "Es zeichnet sich sogar die Chance ab, das Straßenbahnnetz mit einer Linie ins Neuenheimer Feld erheblich zu stärken", so der OB. Er wolle aber auch beim Preis einen großen Schritt nach vorne machen: "Dabei ist auch klar, dass das nur im Zusammenspiel mit massiver finanzieller Unterstützung von Bund und Land sowie den notwendigen und zusätzlichen Investitionen in das Fahrplanangebot und die Netzinfrastruktur funktionieren wird."