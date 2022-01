Der Wahl-Heidelberger und Schauspieler Walter Roth hat ein bewegtes Leben. Heute ist er Verleger. Sein „WaRo-Verlag“ nennt sich „Der etwas andere Verlag“. Das Büro hat Roth in der Gaisbergstraße in der Weststadt. Foto: Rothe

Von Marion Gottlob

Heidelberg. Walter Roth ist ein Verleger, der seine Bücher selbst druckt, die Fahnen per Hand zuschneidet und leimt. Inzwischen hat er fast 100 Bücher herausgebracht und sich schon die nächsten 100 ISBN-Nummern reserviert. Jedes Buch ist ein nummeriertes Unikat. Bei der Auswahl der Texte ist für ihn die Qualität der Sprache mitentscheidend. Unter anderem haben die Heidelberger Autoren Barbara Imgrund, Adriana Carcu, Diana Kessler und Christian Goltsche bei ihm eine verlegerische Heimat gefunden. Er hat auch die Theaterstücke und Romane des rumänisch-jüdischen Autors Mihail Sebastian als E-Book veröffentlicht.

Der Wahl-Heidelberger Roth stammt ursprünglich aus dem Banat in Rumänien. Seine Familie hatte sich im 18. Jahrhundert in Bruckenau in der Nähe von Temeswar angesiedelt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden sowohl sein Großvater wie sein damals 17-jähriger Vater in die Sowjetunion deportiert. An ihrem Körper versteckten sie nahrhaften Bauchspeck zum Überleben. Der Großvater tauschte den Speck gegen Zigaretten. Als er seine Vorräte aufgebraucht hatte, bettelte er seinen Sohn an, um noch mehr Speck für weitere Zigaretten einzutauschen – der Sohn sagte Nein.

Der Großvater durfte nach einem Jahr nach Rumänien zurückkehren, während Roths Vater fünf lange Jahre in Russland blieb. Er lernte Russisch und wurde gegen Ende der Zeit für seine Arbeit in einem Stahlwerk sogar bezahlt. "Aus dem 17-jährigen Hungerleider war ein 22-jähriger eleganter Mann geworden", sagt sein Sohn heute. Nach der Rückkehr wurde der Vater sofort für weitere drei Jahre zum rumänischen Militär eingezogen, wo er im Steinbruch arbeiten musste. Er hat alles überlebt – am Tag des Interviews feierte Roths Vater in Bayern seinen 93. Geburtstag.

In Rumänien lebte die Familie auf einem großen Bauernhof. Sohn Walter besuchte ab dem elften Lebensjahr das Nikolaus-Lenau-Lyzeum, eine Eliteschule in Temeswar. Gleich zwei Nobelpreisträger haben hier gelernt, neben Stefan Hell, der in Heidelberg Physik studiert hat, auch die Literatur-Nobelpreisträgerin Hertha Müller. Roth erzählt: "Die Lehrer konnten alles so gut erklären, dass auch der Dümmste den Stoff verstehen konnte." Der Jugendliche erlebte zunächst eine Zeit der politischen Toleranz, als die deutsche Minderheit wieder ihre Sprache und Kultur pflegen konnte. Er sprach die drei in Temeswar üblichen Sprachen Deutsch, Rumänisch und Ungarisch, im Schultheater wurde seine schauspielerische Begabung entdeckt.

Nach dem Abitur bewarb er sich mit rund 650 anderen jungen Menschen am Institut für Schauspiel- und Filmkunst in Bukarest um vier Plätze für die Ausbildung zum Regisseur – und wurde abgelehnt. Danach wurde er für 444 Tage zum Militär eingezogen. Roth erinnert sich: "Ich habe jeden Tag abgezählt." Die Zeit hatte jedoch etwas Gutes, denn Walter Roth las sich durch die Bibliothek der Militäreinheit und entdeckte klassische wie moderne Autoren.

Über eine Zeitungsanzeige erfuhr er, dass am Deutschen Staatstheater in Temeswar Schauspieler gesucht wurden. Dieses Mal war die Bewerbung erfolgreich und diese Episode sollte "die schönste Zeit seines Lebens" werden. Regelmäßig ging das Ensemble auf Tournee durch die deutschen Orte in Rumänien. Dann änderte sich die Politik. Aus einem relativ liberalen Regime wurde eine Diktatur. Viele deutschstämmige Mitbürger stellten einen Antrag auf Ausreise nach Deutschland. Wenn Walter Roth nun auf Tournee unterwegs war, blieben die Säle zunehmend leer, die früheren Gäste waren nach Deutschland ausgewandert.

Schließlich entschloss sich auch der Schauspieler mit seiner damaligen Gefährtin und späteren ersten Frau dazu, Rumänien zu verlassen. Sie zahlten insgesamt 26.000 Deutsche Mark für zwei illegale Reisepässe, um die Grenze zu passieren. "Meine Partnerin war im fünften Monat schwanger und verheimlichte ihren Zustand", erklärt Roth. Beide wollten, dass die Tochter in Deutschland und nicht in Rumänien geboren wird. In Wien erlebte er einen Kulturschock: "Eine beheizte Straßenbahn war für mich nicht vorstellbar." Der nächste Schock erwartete ihn in München, wo Hunderte von Schauspielern arbeitslos waren. Schließlich vermittelte das Arbeitsamt den Spätaussiedler als Installateur an die Optischen Werke Rodenstock. Später absolvierte er ein Grundstudium der Architektur, fuhr Taxi und spezialisierte sich auf die CAD-Computer-Technologie.

Ein schwerer Verkehrsunfall veränderte Roths Leben. Er verlor seine Arbeit, suchte nach neuen Ideen und gründete so seinen eigenen Verlag, den "WaRo-Verlag". Bei einem Besuch in Rumänien lernte er seine zweite Frau Monika aus Heidelberg kennen. Nun folgte er mitsamt seinem Verlag der Liebe nach Heidelberg. Hier kehrte er mit dem Taeter Theater und dem Karlsruher Sandkorn-Theater zur Schauspielerei zurück, ging erneut auf Tournee, auch nach Temeswar. "Ich stand wieder auf der gleichen Bühne, von der ich 20 Jahre zuvor Abschied genommen hatte, als ich Rumänien verließ. Und plötzlich waren Heimweh und Wehmut verschwunden."

Bis zur Pandemie hatte er genügend Engagements. Zu seinen Lieblingsrollen zählt neben der des Shlomo Herzl aus George Taboris "Mein Kampf" auch die des Butlers in "Dinner for One – wie alles begann". Schon vor der Krise hatte der Verlag für ihn an Bedeutung gewonnen. Mit seiner Frau veranstaltete er, auch im Rahmen des "Heidelberger Literaturherbstes", Lesungen in einem Dossenheimer Weinberg. Und jedes Jahr strömen Freunde für ein Wochenende herbei, um an dem Steilhang die Trauben per Hand zu ernten. Dann wird die Ernte in Edelstahlfässern gekeltert und in rund 1400 Flaschen abgefüllt. So gibt es in diesem Verlag nicht nur Bücher, sondern auch Wein. Roth lächelt: "Ich bin nun einmal kein klassischer Buch-Verlag."