Von Karla Sommer

"Schützt das Mühltal, fällt keine Buchen, Eichen, Tulpenbäume" und "Dichter Wald statt freier Räume" – mit Sätzen wie diesen waren einige der Plakate beschrieben, die von Mitgliedern der Organisationen "Waldwende-Heidelberg", "Parents for Future", "Extinction Rebellion" sowie Bürgern und Bürgerinnen hochgehalten wurden. Die Mahnwache des Aktionsbündnisses vor dem Rathaus, die am Mittwoch zeitgleich mit der Tagung des Haupt- und Finanzausschusses stattfand, sollte die Sorge der Umweltschützer wegen der geplanten Baumrodungen im Mühltalwald ausdrücken.

Hintergrund des Protests sind geplante Baumfällarbeiten im Siebenmühlental oberhalb von Handschuhsheim. 800 bis 1000 Bäume sind mit roten Strichen versehen und zur Fällung freigegeben. "Wir haben große Sorge um unseren Wald, der so viel mehr ist als eine bloße Ansammlung von Bäumen. Durch die geplanten Fällungen könnte das Mikroklima des Waldes empfindlich gestört werden, was dann auch Auswirkungen auf das Klima in Heidelberg hätte", so Monika Albicker, Initiatorin der Kundgebung. Mitinitiatorin Barbara Roy ergänzt: "Wir hätten gern Transparenz darüber, warum so viel Holz geschlagen werden soll", denn sie ist der Meinung, "dass der Wald in Ruhe gelassen werden muss."

Dazu findet man im städtischen Forstwirtschaftsplan 2021 Gegensätzliches. Dort heißt es: Da der Wald unter den veränderten Klimabedingungen leide, muss er "durch gezielte Bewirtschaftungsmaßnahmen klimafit gemacht werden". Die Gegner betonen jedoch in ihren Flyern und in einem Brief an Umweltbürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain, dass "ungenutzte Wälder eine 2,5-fach höhere Klimaschutzwirkung als forstwirtschaftlich genutzte Wälder" hätten.

Und auch die Sichtweise, inwieweit die Bindung von CO2 der Umwelt hilft, ist unterschiedlich. Durch Holznutzung und der damit verbundenen Bindung von Kohlenstoff in Holzprodukten würde CO2 langfristig gebunden, ist die städtische Auffassung. Dagegen steht die Ansicht des Aktionsbündnisses: "Der Heidelberger Wald ist nicht mehr in der Lage, neben vielen anderen Funktionen auch noch große Mengen an Holz zu liefern", heißt es in einem verteilten Flyer. Unnötige Auslichtungen führten zu mehr Sonnenlicht, das den Boden weiter austrockne.

Auch Barbara Roy ist der Auffassung, "dass nur ein dichter Blätterwald das Klima schützt". Einzelbäume, die in einem gerodeten Umfeld stehen, bekämen, so wie die Buche, aufgrund einer dünnen Borke schnell Sonnenbrand. Und wenn schon Bäume für die Holzproduktion gefällt werden müssten, dann sollten diese langfristig wie für hochwertige Möbel, Dachstühle oder Holzhäuser genutzt werden. Mehr als die Hälfte des Holzes (51 Prozent), erfährt man, würden jedoch zur Wärme- und Energieerzeugung verbrannt, wobei der Kohlenstoff sofort als klimaschädliches CO2 in die Atmosphäre gelangt.

Nach einer Stunde löste sich die Mahnwache vor dem Rathaus auf, nicht ohne zuvor reichlich Unterschriften für den Erhalt des Waldes im Siebenmühlental gesammelt zu haben. An diesem Samstagvormittag sind die Aktivisten mit einem Infostand vor der Tiefburg in Handschuhsheim wieder präsent.