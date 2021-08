Heidelberg. (ani) Immer mehr Menschen infizieren sich wieder mit dem Coronavirus – auch in Heidelberg. Das Landesgesundheitsamt meldete am Donnerstag fürs Stadtgebiet achtNeuinfektionen binnen eines Tages und gab die Sieben-Tage-Inzidenz mit 19,8 an. Die RNZ beantwortet die wichtigsten Fragen zum Infektionsgeschehen in der Stadt.

Gibt es aktuell Infektionscluster in Heidelberg? Laut einer Sprecherin des Gesundheitsamtes Rhein-Neckar, das auch für Heidelberg zuständig ist, treten Infektionscluster – also mehrere Corona-Fälle, die auf einen Herd zurückzuführen sind – derzeit nur im schulischen Umfeld auf. Betroffen seien derzeit zwei Grundschulen mit insgesamt sechs Fällen.

Wo stecken sich die Menschen am häufigsten an? Neben dem schulischen Kontext finden laut Gesundheitsamt viele Ansteckungen im privaten Umfeld statt. Nur vier der derzeit 46 aktiven Fälle in Heidelberg sind laut der Sprecherin reise-assoziiert. Urlauber brachten das Virus aus Staaten der Europäischen Union mit, aber auch aus dem Iran und aus Russland. Ein Viertel der aktiven Fälle ist laut Gesundheitsamt auch auf das "Nachtleben", also etwa auf Restaurant- oder Kneipenbesuche, zurückzuführen.

Wie alt sind die Menschen, die sich derzeit anstecken? Mit Abstand die meisten Infektionen sind derzeit in der Gruppe der 21- bis 30-Jährigen festzustellen – nämlich 18. Danach kommt die Gruppe der Null- bis Zehnjährigen mit neun Infektionen – was auf die Cluster an den beiden Grundschulen zurückzuführen sein dürfte –, dann die der 31- bis 40-Jährigen mit sechs Infektionen. Bei den 61- bis Über-80-Jährigen gibt es – wohl aufgrund der hohen Impfquote dieser Altersgruppen – nur eine Infektion.

Wie viele Infektionen in Heidelberg gehen auf die Delta-Variante zurück? Laut Gesundheitsamt sind 12 der 46 aktiven Fälle auf die Delta-Variante zurückzuführen, bei zehn weiteren Infektionen handelt es sich möglicherweise ebenfalls um die Delta-Variante. Die Sequenzierung ist in diesen Fällen aber noch nicht abgeschlossen.