Von Steffen Blatt

Heidelberg. In einem verkehrsberuhigten Bereich herrscht Schrittgeschwindigkeit, Fußgänger dürfen die gesamte Breite der Fahrbahn benutzen, Kinder dürfen überall spielen. Fahrzeuge dürfen Fußgänger nicht gefährden oder behindern, umgekehrt gilt das auch. Parken ist nur in gekennzeichneten Flächen erlaubt. In Heidelberg gibt es rund 100 solcher Bereiche – und die meisten von ihnen haben ein Problem. Sie sind nicht als solche erkennbar, der Vorrang von Fußgängern funktioniert nicht, es wird zu schnell gefahren.

Das soll sich nun ändern mit dem Projekt "Lebendige verkehrsberuhigte Bereiche – Heidelberger Modell". Angestoßen hat es Bärbel Sauer, seit November 2020 Leiterin des städtischen Amts für Verkehrsmanagement. Das Ziel: Irgendwann soll jeder Autofahrer in Heidelberg sofort merken, wenn er in einen verkehrsberuhigten Bereich kommt. Das will Sauer erreichen mit Workshops für die Fachämter, einem einheitlichen Analysewerkzeug und der Beteiligung der betroffenen Bürgerinnen und Bürger in den Stadtteilen.

Die Maaßstraße in Wieblingen ist zwischen Thaddenplatz und Adlerstraße verkehrsberuhigt, die Straße frisch saniert. Trotzdem wird zu schnell gefahren.

> Verkehrsberuhigte Bereiche sind nicht klar erkennbar: "Ein Großteil der verkehrsberuhigten Bereiche in Heidelberg hat Defizite bei der baulichen Gestaltung", sagt Sauer im Gespräch mit der RNZ. Aus verschiedenen Gründen sei nicht klar erkennbar, dass in dem betreffenden Straßenabschnitt andere Regeln gelten. Das ist nicht nur schlecht für die Verkehrssicherheit, auch rechtlich kann das zu einem Problem werden. "Verkehrsberuhigte Bereiche müssen selbsterklärend sein. Ist das nicht der Fall, droht die Umwandlung in eine Tempo-30-Zone, etwa nach einer Klage", erklärt die Amtsleiterin. Das wolle natürlich niemand, und darum müsse sich etwas ändern – grundsätzlich. Sauer will weg von der Einzelbetrachtung jeder Straße – ein paar Maßnahmen hier, eine Begehung dort. In Zukunft soll es so laufen: Die verkehrsberuhigten Bereiche werden einheitlich analysiert und bewertet, dann wird mit Beteiligung der Bürgerschaft ein Konzept für den jeweiligen Abschnitt erarbeitet und schließlich umgesetzt.

> Workshops sollen Abhilfe schaffen: Das Projekt begann im April dieses Jahres innerhalb der Stadtverwaltung – mit Schulungen für alle Ämter, die mit der Materie beschäftigt sind. Auch externe Partner wie die Polizei waren dabei. Im ersten Workshop ging es um die rechtlichen Rahmenbedingungen und technischen Regelwerke, die bei der Einrichtung und Umgestaltung von verkehrsberuhigten Bereichen beachtet werden müssen. So sollten alle Beteiligten auf den gleichen Wissensstand gebracht werden – wichtig vor allem für die Mitarbeiter, die nicht täglich mit diesem Thema befasst sind. Hierfür wurde der "Verkehrssicherheitspapst" Prof. Jürgen Gerlach von der Bergischen Universität Wuppertal als Referent verpflichtet. Er leitet dort den Fachbereich Straßenverkehrsplanung und -technik – bekannt wurde er durch sein Gutachten im Prozess um die Tragödie bei der Love Parade 2010 in Duisburg, bei der 21 Menschen starben.

Die weiteren vier Schulungen wurden vom Büro Bueffee um Jens Leven geleitet, der sich bestens in Heidelberg auskennt. Er ist mit dem Sicherheitsaudit beauftragt, das potenzielle Gefahrenstellen auf Kinder- und Schulwegen sowie rund um Senioreneinrichtungen in den Heidelberger Stadtteilen aufdecken und Schritte zu deren Beseitigung erarbeiten soll. Er teilt die Analyse zu den Defiziten in Heidelberg und begrüßt Sauers Initiative. "In Freiburg gibt es bereits ein Konzept für die einheitliche Gestaltung von verkehrsberuhigten Bereichen, aber wir in Heidelberg wollen es noch ein bisschen besser machen", so Leven. Dafür sieht er gute Chancen, denn die Beteiligten in der Verwaltung seien sehr motiviert.

"In den Workshops haben wir uns Straßenabschnitte in jedem Stadtteil angeschaut, zum Teil haben wir sie Meter für Meter durchgesprochen", erzählt Sauer. Dabei wurde nicht nur ein "Werkzeugkasten" mit rund 60 Maßnahmen zur Verbesserung erarbeitet, sondern auch ein Analysetool, mit dem alle betreffenden Straßen einheitlich erfasst und bewertet werden können. Gestaltung der Fahrbahn, Verkehrsmenge, Geschwindigkeit der Fahrzeuge, Parkplätze, Aufenthaltsfunktion, Grünflächen, Barrierefreiheit – das sind einige der Bereiche, zu denen dort jeweils mehrere Fragen zu beantworten sind. "Die Checkliste ist wichtig, damit wir aus der subjektiven Diskussion herauskommen", sagt Sauer.

> Viele Ideen liegen auf dem Tisch:"Alle Maßnahmen sollen schnell umsetzbar und kostengünstig sein", betont die Amtsleiterin. Darum gehören auch Klassiker wie Pflanzkübel zum Werkzeugkasten – denn die können durchaus effektiv sein, um Fahrzeuge abzubremsen. Sauer kann sich auch vorstellen, dass etwa das blaue Schild, das einen verkehrsberuhigten Bereich ankündigt, überall in Heidelberg an einer einheitlichen Stelle angebracht wird. Ebenso sind Bodenmarkierungen denkbar, die immer enger zusammenlaufen. Sie sorgen für einen optischen Effekt, der Autofahrende bremsen lässt.

"Die Kunst ist, mit kostengünstigen Maßnahmen viel zu erreichen", sagt Leven. Doch das soll nicht alles sein. Jedes Element soll im besten Fall nicht nur auf den Verkehr wirken, sondern auch die Aufenthaltsqualität in der Straße verbessern. "So kann man zum Beispiel anstatt eines Pollers auch eine Sitzgruppe aufstellen, um die Fahrbahn zu verengen. Oder einer Bäckerei erlauben, zwei, drei Tische rauszustellen", erklärt Leven. Und dann hat Sauer noch ein Bild im Kopf: Ein Piktogramm auf der Fahrbahn mit einem Heidelberg-spezifischen Motiv, das einen verkehrsberuhigten Bereich ankündigt. Das hätte den Vorteil, dass man es in längeren Abschnitten beliebig oft anbringen könnte. Denn das offizielle Symbol darf laut Verkehrsrecht nur an den beiden Einfahrten einmal vorkommen. Über all diese Ideen soll aber zunächst mit den Heidelbergerinnen und Heidelbergern diskutiert werden.

> Bürger sollen beteiligt werden: Derzeit sind fünf Veranstaltungen geplant, bei denen die verkehrsberuhigten Bereiche konkret diskutiert werden sollen. Dabei werden die Ergebnisse der städtischen Analyse vorgestellt und zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern nach Maßnahmen gesucht, wie der jeweilige Bereich verbessert werden kann. "Wir wollen auch verstärkt Formate für die Beteiligung von Kindern, Senioren und anderen Gruppen anbieten", berichtet Sauer. Wie das genau aussehen könnte, wird derzeit noch entwickelt. Losgehen soll es am 21. September, derzeit plant die Verwaltung die Treffen in Präsenz. Auch das Büro Bueffee wird bei allen Einzelbetrachtungen dabei sein.

> Konzept wird dem Gemeinderat vorgelegt: Schon Ende des Jahres soll es dann eine Vorlage für den Gemeinderat geben, in dem das Gesamtkonzept erläutert wird und auch die Ergebnisse für die einzelnen verkehrsberuhigten Bereiche vorgestellt werden. Gibt das Stadtparlament grünes Licht, geht es an die Ausarbeitung im Detail für jeden Bereich. Für jede Umgestaltung ist dann auch noch einmal eine Abstimmung erforderlich.