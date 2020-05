Das „Hörnchen“ am Heumarkt, dem Eingang zur Unteren Straße, war am Freitagabend gut besucht. Durch eine Genehmigung der Stadt darf die Kneipe nun auch vor dem schräg gegenüberliegenden Wohnheim bestuhlen. Foto: Philipp Rothe

Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Nie war die Altstadt zu später Stunde so leer wie in den vergangenen zwei Monaten. Jetzt pulsiert das Leben rund um die Untere Straße wieder. Seit letzter Woche dürfen Gastronomiebetriebe ihre Türen öffnen, auch diejenigen, die vielen eher als Kneipen denn als Restaurants bekannt sind. Der Grund: Etliche dieser Betriebe haben eine Konzession als Speisewirtschaft – obwohl die Speisekarte manchmal nicht mehr hergibt als ein Frikadellenbrötchen und ein paar Landjäger wie im "Hörnchen".

Der Außenbereich des "Hörnchen" am Heumarkt, dem Eingang zur Unteren Straße, ist am Freitagabend gut besucht – wie immer, wenn es das Wetter zulässt. "Heute ist ein richtig guter Tag", sagt Ulrike Link. Seit mehr als 20 Jahren steht sie hinter dem Tresen. Unter Bedingungen wie diesen hat sie in all der Zeit nie gearbeitet. "Es ist halt anstrengender. Am Abend bist du einfach platt." Bevor die Gäste Platz nehmen dürfen, müssen Link und ihre Kollegen Tische und Stuhllehnen desinfizieren, und die Kunden darum bitten, auf einem Zettel ihre Kontaktdaten zu hinterlassen.

Dennoch sagt Link: "Wir können uns überhaupt nicht beklagen." Trotz aller Hygiene- und Abstandsgebote kann das "Hörnchen" außen nach wie vor die gleiche Anzahl an Plätzen bereitstellen wie sonst auch: Durch die Genehmigung der Stadt darf die Kneipe nun auch vor dem schräg gegenüberliegenden Wohnheim bestuhlen. Innen haben nun aber deutlich weniger Gäste Platz. Sobald das Wetter nicht mehr mitspielt, lohne sich der Betrieb kaum noch, sagt Link. Daher wolle man in den nächsten Wochen spontan entscheiden, wann die Kneipe öffnet und wann nicht. "Das muss sich erst eingrooven."

Hintergrund Hintergrund Das Gaststättengesetz unterscheidet zwischen Schankwirtschaften und Speisewirtschaften. Schank- und Speisewirtschaften sind Bewirtungsstätten mit Ausschank von Getränken (Schankwirtschaft) und/oder Speisen [+] Lesen Sie mehr Hintergrund Das Gaststättengesetz unterscheidet zwischen Schankwirtschaften und Speisewirtschaften. Schank- und Speisewirtschaften sind Bewirtungsstätten mit Ausschank von Getränken (Schankwirtschaft) und/oder Speisen (Speisewirtschaften) zu deren Verzehr an Ort und Stelle. Speisewirtschaften dürfen ihren Betrieb seit dem 18. Mai wieder aufnehmen. Grundlage dafür ist laut Land die Gaststätten-Verordnung. Wer also über die Erlaubnis zum Betrieb einer Speisewirtschaft verfügt oder über eine entsprechende Gewerbeanzeige, darf seinen Betrieb wieder öffnen. Reine Schankwirtschaften dagegen müssen weiterhin geschlossen bleiben. Dies gilt bis mindestens 5. Juni. Eine reine Schankwirtschaft dürfte auch dann nicht schneller öffnen, wenn sie fortan Speisen anbieten würde. Das wäre nur bei einer offiziellen Änderung der Erlaubnis durch das Ordnungsamt möglich. pne

[-] Weniger anzeigen

Seit Mittwoch hat auch das "Eckstein" am Fischmarkt wieder offen. "Ich mache jeden Abend drei Kreuze, dass wir wieder aufmachen durften", sagt Betreiber Dirk Specowius. Die Corona-Pause habe er unter anderem genutzt, um die Toiletten aufzufrischen. Dort sollte sich jetzt nur noch eine Person gleichzeitig aufhalten. An der Theke hingegen darf niemand mehr sitzen oder stehen. Einzig an den Tischen, die Specowius nicht entfernt oder mit Klebeband versehen hat, dürfen die Gäste Platz nehmen – nach Zuweisung durch das Personal.

Immerhin kann auch Specowius außen künftig mehr Gäste bewirten als vor der Krise. Zur bisherigen Bestuhlung sollen fünf Tische hinzukommen. Und trotzdem werde es in den nächsten Wochen nicht so sein, wie es einmal war, sagt Specowius. Umso mehr hofft er, dass seine Stammkunden ihn nicht im Stich lassen – und weiter ins "Eckstein" kommen, um bei einem Bier die Bundesliga zu schauen.

Weniger von der Bundesliga als vom Wetter will Matthias Kuhnlein profitieren. Der Inhaber der "Max Bar" am Marktplatz erklärt: "Wir leben momentan nur von der Außenbewirtschaftung." Auch wenn er froh ist, wieder geöffnet zu haben, sagt Kuhnlein: "Kein Vergleich zu früher." Um 23 Uhr muss er seine Gäste nach Hause schicken. Normalerweise ziehen viele dann nach drinnen, wo bis 3 Uhr ausgeschenkt wird – die Tageszeit, zu der er gerade am Wochenende viel Umsatz macht. Das ist jetzt anders: Wegen der Abstandsregeln passen nur mehr noch zwölf Gäste gleichzeitig ins Innere der "Max Bar".

Viel mehr wären es wohl auch in der "Destille" nicht. Da die "Destille" eine reine Schankwirtschaft ist, darf sie laut Verordnung des Landes noch nicht öffnen – genauso wie etwa das "Kaiser" oder die "Sonderbar". Doch auch wenn sie wieder aufmachen dürfte, wäre das "schwierig", sagt Christine Hartmann, Geschäftsführerin der "Destille". Innen, wo fast der komplette Umsatz generiert wird, gibt es gerade einmal drei Tische, viele Gäste tummeln sich für gewöhnlich an der Theke. An einen annähernd normalen Betrieb ist für Hartmann daher kaum zu denken. Dennoch wolle sie alle Möglichkeiten nutzen, um bald wieder ihre Kunden zufriedenzustellen. "Wir hoffen, dass es bald losgeht."