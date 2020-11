Von Denis Schnur

Heidelberg. Eine gute und eine schlechte Nachricht gab es in der Sitzung des Verkehrsausschusses in der vergangenen Woche für die Bewohner der Siedlung Ochsenkopf. Denn einerseits wird es nur noch wenige Wochen dauern, bis der versenkbare Poller im Wieblinger Weg reaktiviert wird. Ende 2020, Anfang 2021 soll es weit sein. Andererseits teilte das Amt für Verkehrsmanagement jedoch auch mit, dass wegen der corona-bedingten Haushaltskrise derzeit nicht am Anschluss der Ludwig-Guttmann-Straße an die Autobahnzufahrt Rittel gearbeitet werde.

Konkret heißt das: Mit der Reaktivierung des Pollers, um die die Stadträte den Oberbürgermeister jahrelang gebeten hatten, wird künftig der Schleichverkehr zwischen Autobahn und SRH-Campus beziehungsweise den Schulen unterbunden. Das Hindernis soll – so das Amt für Verkehrsmanagement – an Werktagen zwischen 7.30 und 9 Uhr hochgefahren werden. In der Zeit können nur Anwohner des Ochsenkopfs, die zudem ein Fahrzeug dauerhaft nutzen, die Stelle mit einem Magnetchip passieren. Wer aber von der Autobahn nach Wieblingen möchte, muss den Umweg über Bergheim in Kauf nehmen. "Ein kurzes Stück über eine sehr gerade Straße", wie SPD-Stadträtin Monica Meißner betont.

Der Poller befindet sich am westlichen Ende des Ochsenkopfes. Grafik: RNZ-Repro

Dadurch dürfte sich die Verkehrslage im Wohngebiet Ochsenkopf in den Morgenstunden deutlich entspannen. Damit der eigentlich illegale Schleichverkehr nicht einfach durch die Parallelstraßen weitergeht, überlegt die Verwaltung zudem, im Kinzigweg wieder Pfosten anzubringen. Gleichzeitig verzögert sich die langfristige Lösung der Verkehrsprobleme im Wieblinger Süden weiter.

Denn der Schleichverkehr ist eigentlich eine Folge dessen, dass es keine direkte Anbindung von der Autobahn an den SRH- und Schulcampus gibt. Mitarbeiter, Studierende und Schüler, die mit dem Auto kommen, müssen deshalb eigentlich den genannten Umweg in Kauf nehmen – oder eben illegal durch die Wohnsiedlung Ochsenkopf abkürzen.

Deshalb plant die Stadtverwaltung schon seit Jahren, die Ludwig-Guttmann-Straße über die OEG-Gleise hinweg bis zum Rittel zu verlängern. Damit wäre der Umweg nicht mehr nötig. Dass die Pläne nun erst einmal auf Eis liegen, ärgert CDU-Stadtrat Alexander Föhr: "Das Problem ist ja die Gesamtsituation – und die ändern wir nur mit dem großen Wurf: dem Anschluss an den Rittel", betonte er in der Ausschusssitzung. "Der Poller verschiebt den Verkehr nur – und damit das Problem." Deshalb appellierte er an die Verwaltung, das Projekt auch in Corona-Zeiten weiterzuverfolgen.