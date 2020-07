Heidelberg. (pol/mare) Der 15-jährige Vermisste aus Heidelberg ist am Montagmorgen wohlbehalten wieder aufgetaucht. Das berichtet die Polizei.

Mehrere Zeugen hatten den Vermissten in einer Straßenbahn in Heidelberg erkannt, sodass dieser schließlich in der Nähe des Hauptbahnhofs von verständigten Polizeibeamten gefunden und in Gewahrsam genommen werden konnte.

Er hatte am Freitag gegen 15 Uhr die Wohnung seiner Eltern mit den Worten "Ich geh dann weg" verlassen und galt seitdem als vermisst.

Update: Montag, 13. Juli 2020, 14.02 Uhr