Von Werner Popanda

Altstadt. "Ehrenamtliches Engagement macht unsere Stadt um so vieles reicher, Sie setzen sich für die Menschen in Ihrem Stadtteil ein und für die vielen Vereine, Ihre Arbeit dient dem Wohle von Kindern und Jugendlichen oder von Seniorinnen und Senioren", würdigte Oberbürgermeister Eckart Würzner die vielen Ehrenamtlichen in der Stadt. Wie groß auch die Hilfsbereitschaft in Heidelberg sei, zeige sich aktuell, weil "Tausende Heidelbergerinnen und Heidelberger Zeichen der Solidarität mit der Ukraine setzen". Der Zusammenhalt der Stadtgesellschaft sei für Würzner ein "heller Funke in dieser dunklen Zeit".

Die Bürgerplakette. Foto: sfes

Seit 2001 zeichnete die Stadt rund 600 Heidelberger, die sich in herausragender Weise um das Gemeinwohl verdient gemacht haben, mit der "Bürgerplakette" aus. Nach 20 Jahren ist mit der "Bürgerplakette" nun Schluss – stattdessen heißt die Auszeichnung jetzt "Ehrenamtsmedaille", um alle Geschlechter auch sprachlich zu berücksichtigen, wie es der Gemeinderat entschieden hatte. Ansehen kann man ihr den Namenswechsel allerdings nicht. Die "Bürgerplakette" war – wie auf dieser Seite zu sehen – "neutral gestaltet", heißt es von der Stadt, und kann deshalb nun als "Ehrenamtsmedaille" firmieren. Damit ausgezeichnet wurden:

> Sabine Arndt(Altstadt) engagiert sich in der Kultur- und Kreativwirtschaft sowie für benachteiligte Kinder. Als Fotografin, Künstlerin und Autorin unterstützt sie diverse Projekte wie etwa das 2019 gegründete Charityprojekt "Kinder helfen Kindern", in das sie als Mitorganisatorin viele Kontakte und Herzblut einbrachte. Bei den "Heidelberger Unternehmerinnen", "Konnex-Art" und "Neckarorte" engagiert sie sich mit ehrenamtlicher Presse- und Organisationsarbeit.

> Christina Pietsch (Altstadt) engagierte sich viele Jahre für den Naturschutz und förderte durch ihren Einsatz den Erhalt bedrohter Amphibien. Im Schlossgarten reinigte sie die Becken und sorgte dafür, dass diese im Frühjahr rechtzeitig mit Wasser befüllt wurden. Während der Sanierung der Schlossstützmauer sammelte sie die Tiere ein, brachte sie zu geschützten Plätzen und regte an, Steinhaufen als neue Lebens- und Überwinterungsmöglichkeiten zu errichten.

> Renate Deutschmann (Boxberg) ist seit über 25 Jahren im Stadtteil aktiv. Gemeinsam mit dem Jugendzentrum gründete sie den "Boxberg-Erlebnistag" und war lange als Elternbeirätin im Gesamtelternbeirat der Stadt tätig. Auch im Stadtteilverein engagiert sie sich seit vielen Jahren und ist heute dessen Vorsitzende. In der Corona-Krise veranstaltete sie Online-Aktionen und ein Open-Air-Klappstuhlkonzert.

> Prof. Dr. Volker Kreye (Emmertsgrund) engagiert sich in vielen Vereinen des Stadtteils Emmertsgrund. Er ist im Stadtteilverein, im Trägerverein des Emmertsgrunder Stadtteilmanagements, im Kulturkreis und im Turnerbund Rohrbach aktiv und organisiert dort die Wandertage, übernimmt bei Bedarf die Kinderbetreuung, ist bei Seniorennachmittagen aktiv und zudem seit 28 Jahren Mitglied im Bezirksbeirat.

> Klothilde Förderer (Handschuhsheim) setzt sich besonders im nachbarschaftlichen Umfeld ein und übernimmt Einkäufe und Besorgungen. Jahrelang ermöglichte sie Patienten der Orthopädie den Besuch des Gottesdienstes, indem sie diese mit dem Rollstuhl zur Kapelle fuhr. Die Gemeindearbeit in St. Vitus unterstützt sie tatkräftig beim jährlichen Basar. Hier entwirft und gestaltet sie Decken und Kissen und spendet den Erlös für soziale Projekte der Gemeinde.

> Marco Philipp (Handschuhsheim) war bereits als Jugendlicher bei der Freiwilligen Feuerwehr und in deren Fanfarenzug aktiv. 1985 war er Mitbegründer des Fanfarenzugs Hendsemer Herolde und ist heute dessen Vorsitzender. Hier gilt sein Engagement der Vereinsentwicklung und der Jugendarbeit. Besonders wichtig sind ihm die kostenlose Ausstattung aller Mitglieder mit Uniformen und Instrumenten sowie die Teilnahme von Kindern und Jugendlichen an Fahrten und Ausflügen.

> Gerhard Vette (Handschuhsheim) engagiert sich für den Rugbysport im TSV Handschuhsheim, für die Brauchtumspflege bei der Handschuhsheimer Kerwe und für die Gemeinschaft in zahlreichen Vereinen. Er ist Vorstandsmitglied von "Pro Rugby Hendesse" und trägt zudem Verantwortung im Vorstand weiterer Vereine. Auch der Gartenkultur sowie der Landschaftspflege gilt sein Interesse.

> Luca Nano (Kirchheim) ist seit 1995 ehrenamtlicher Trainer im Verein "Kinder- und Jugendcircus Peperoni". Mit großem Engagement hat er als Trainer vielen Generationen von Kindern und Jugendlichen Kreativität und künstlerische Erziehung vermittelt und die Zirkuswelt nahegebracht. Dabei ist es ihm ein wichtiges Anliegen, den jungen Menschen soziales Verhalten und mehr Selbstbewusstsein zu vermitteln.

> Bernd Rechkemmer (Kirchheim) engagiert sich für die Seniorinnen und Senioren. Als Prädikant und Sterbebegleiter ist er ehrenamtlich in der Bonhoeffergemeinde aktiv. Zudem gestaltet er Gottesdienste im Mathilde-Vogt-Haus, unternimmt Besuche und leitete Seniorenkreise. Seit Beginn der Pandemie vermittelte er den älteren Menschen auf kreative Weise Nähe und Gemeinschaft. Unter anderem organisierte er Malaktionen mit Kindergärten und Schulen.

> Jörn Fuchs (Kirchheim) engagiert sich seit 30 Jahren im Stadtteilverein und ist seit 2010 dessen Vorsitzender. Als Mitbegründer von "Kirchheim sagt Ja" trug er bedeutend zum gegenseitigen Verständnis zwischen Bürgerschaft und der in Kirchheim angekommenen Geflüchteten bei. Von 2012 bis 2020 hat er sich als Vorsitzender der AG der Heidelberger Stadtteilvereine in vielfältiger Weise um das Ehrenamt in allen Stadtteilen verdient gemacht und viele Projekte nachhaltig beeinflusst.

> Niels Treiber (Neuenheim) unterstützt bereits seit 1999 die DLRG Heidelberg. Mit seinem Engagement sorgt er dafür, dass die Wasserrettung und die Schwimmausbildung als Angebot für Jugendliche und zur Unfallprävention erhalten und ausgebaut werden. Seit 2019 ist er als Zweiter Vorsitzender der Stadtgruppe aktiv. Für die tägliche Sicherheit am und im Neckar trägt er schon seit mehr als zehn Jahren Verantwortung.

> Norbert Feigenbutz (Pfaffengrund) ist seit 35 Jahren beim TSV Pfaffengrund aktiv. Bei Veranstaltungen ist er für sämtliche technischen Fragen und deren Umsetzung zuständig. Obendrein kümmert er sich um die Geräte, die Lagerstätten und das Clubhaus. Darüber hinaus ist er Mitbegründer der Boule-Gruppe, betreut die Seniorensportgruppe und ist auch bei Veranstaltungen anderer Vereine aktiv.

> Thomas Fischer (Rohrbach) ist seit 1974 bei der Freiwilligen Feuerwehr und war von 2005 bis 2020 Abteilungskommandant. Besonders wichtig sind ihm die Nachwuchsförderung und der Aufbau der Bambini-Abteilung. Bei allen Veranstaltungen der Feuerwehr sowie bei der Kerwe engagiert er sich und ist seit 20 Jahren Mitglied im Stadtteilverein. Hier bringt er sich bei Projekten, wie bei der 1250-Jahr-Feier, maßgeblich ein.

> Wolfgang Flörchinger (Rohrbach) engagiert sich seit über 30 Jahren im Vorstand des MGV Liederkranz 1904, auch als Vorsitzender. Er trägt Verantwortung für den Verein, dessen wiederkehrende Termine und auch für große Projekte, wie das Stadtteiljubiläum. Die Aktivitäten kommen dabei auch den weiteren Vereinen des Stadtteils zugute oder entfalten ihre Wirkung über den Stadtteil hinaus, wie das Singen bei Seniorennachmittagen in Boxberg und Emmertsgrund.

> Franziska Meier (Rohrbach) engagiert sich für studentisches Leben und Lernen. Beim Förderverein Collegium Academicum war sie fünf Jahre im Vorstand aktiv, ebenso beim Verein Wohnheim Collegium Academicum. Als ehrenamtlicher Teil der Geschäftsführung trägt sie bei der Collegium Academicum GmbH Verantwortung. Ihr vielfältiger Einsatz gilt dem Aufbau der Selbstverwaltung für das Wohnheim, der Gründung der GmbH und der Organisation von Veranstaltungen.

> Gabriele Werner (Schlierbach) unterstützt die lokalen Vereine ebenso wie die evangelische Kirchengemeinde, wo sie seit über 40 Jahren als Kirchenälteste tätig ist. Ebenso lange ist sie zudem im Stadtteilverein aktiv und lenkte als Zweite Vorsitzende dessen Geschicke. Heute engagiert sie sich für die Öffentlichkeitsarbeit und als Redakteurin der Stadtteilzeitung. Sie ist aktives Mitglied in der CDU Altstadt-Schlierbach und im Bezirksbeirat.

> Hans-Martin Mumm(Weststadt) hat maßgeblich zur Gründung des Heidelberger Geschichtsvereins im Jahr 1993 beigetragen. Er arbeitet unermüdlich an der Erkundung der Heidelberger Historie und leistet einen wesentlichen Beitrag zum Wissen über die Stadt und zum Heimatgefühl ihrer Bürgerschaft. Bis heute engagiert er sich im Vorstand und ist Herausgeber des Jahrbuchs. Außerdem hat er zahlreiche Schriften veröffentlicht und war bis 2019 Mitglied des Gemeinderats.

> Manfred Schäfer (Wieblingen) engagiert sich seit 1990 im Vorstand des Gesangvereins Eintracht Liederkranz 1872. Unter seiner Leitung wurden der Männer- und Frauenchor zusammengelegt und die "Living Voices" gegründet. Als Kirchenältester kümmert er sich seit rund zehn Jahren um die Liegenschaften der Kreuzgemeinde. Durch seinen Einsatz bei allen handwerklichen Arbeiten sorgt er mit dafür, dass die Kreuzkirche in ihrer Schönheit erhalten bleibt.

> Sabine Wacker (Wieblingen) engagiert sich seit vielen Jahren für Wieblinger Vereine und Initiativen. 26 Jahre lang war sie Schatzmeisterin des Stadtteilvereins und übernahm ab 2012 zusammen mit zwei weiteren Vorstandsmitgliedern die rechtliche Vertretung des Vereins. Viele Spendenaktionen für soziale Einrichtungen und neue Veranstaltungen sind auf ihr Engagement zurückzuführen, beispielsweise das "Wieblinger Frühstück".

> Karl-Heinz Kern (Ziegelhausen) engagiert sich seit Jahrzehnten für den Gesangverein Liederkranz 1896. Lange Zeit war er als Schriftführer aktiv und trägt seit 1997 Verantwortung als Vorsitzender. Er organisiert Konzerte und Vereinsfeste wie das Oktoberfest, die Weihnachtsfeier und auch das Jubiläum zum 100-jährigen Bestehen. 2015 gründete er die "Chorgemeinschaft Liederkranz".

Ausgezeichnet für gesamtstädtisches Engagement und Gruppen

> Dr. Peta Becker von Rose engagiert sich seit 2016 für die Organisation und Durchführung der medizinischen Erstversorgung und Betreuung von Geflüchteten in Patrick-Henry-Village. Als Zweite Vorsitzende des Vereins "Werkstatt Gesundheit" setzte sie sich für eine den besonderen Belangen angepasste Versorgung ein. Durch ihre Persönlichkeit, Kompetenz und Zuwendung bietet sie den betroffenen Menschen bereits bei der Ankunft die bestmögliche Unterstützung.

> Jochen Flammehat mit seinem Lebenswerk maßgeblich zur Bereicherung des kulturellen Lebens in Heidelberg beigetragen. Sein 40 Jahre währender Einsatz rund um seine vielfältigen Konzertveranstaltungen diente oft auch einem guten Zweck, wie der Unterstützung des St. Thomas-Heims oder dem Bau des Elefantenhauses im Zoo. Spenden wurden auch für das Hospiz Louise gesammelt. Der von ihm initiierte "Ball der Vampire" hat große Berühmtheit erlangt und wird auch über die Grenzen der Region hinaus geschätzt.

> Hans Flor beteiligt sich als Zeitzeuge seit vielen Jahren an Aktionen der "Initiative Stolpersteine". Sein Einsatz und seine Mitarbeit bei Steinverlegungen sind von großer Bedeutung. Seine Berichte über das eigene Erleben und das seiner Familie während der NS-Zeit ermöglichen vielen Menschen einen direkten und persönlichen Zugang zum Thema. Durch viele Gespräche, Diskussionen, Interviews und Projekte mit Jugendlichen trägt er zum aktiven Erinnern in der Gesellschaft bei.

> Reiner Greulichhat seit der Gründung des Vereins "Sicheres Heidelberg" im Jahr 1999 dessen Geschäfte geführt. Dabei war es stets sein Ziel, Heidelberg durch Präventionsprojekte und entsprechende Kooperationen sicherer zu machen. Er griff die Idee auf, einen "Heidelberger Opferfonds" aufzulegen und rief 2009 den "Heidelberger Präventionspreis" ins Leben. Auch sein Einsatz beim Thema interkulturelle Kompetenz und seine Initiative beim "Zivilcouragetraining" oder bei "Beistehen statt rumstehen" zeichnen ihn aus.

> Dr. Dorothee Hildebrandt hat es durch ihren Einsatz für das "Bündnis für Ankunftszentrum, Flüchtlinge und Flächenerhalt" geschafft, verschiedene Organisationen für ein gemeinsames Ziel zusammenzubringen und zusammenzuhalten. Als eine der drei Vertrauenspersonen des Bündnisses war sie eines der prägenden Gesichter des Bürgerentscheides gegen die Verlagerung des Ankunftszentrums auf das Gelände der Wolfsgärten.

> Claudia Klein ist dem Bildungs- und Beratungszentrum zur Förderung und Integration behinderter und chronisch kranker Frauen und Mädchen seit mehr als 20 Jahren verbunden. Durch ihren persönlichen Einsatz gibt sie diesem Verein Stärke und Verlässlichkeit. Seit Juli 2019 ist sie die Vorstandsvorsitzende des Bibez.

> Reinhard Reetz und Prof. Dr. Volker Voigtländer engagieren sich beide in den Arbeitskreisen "Greifvögel und Eulen" sowie "Mauersegler" des Naturschutzbundes und setzen sich für den Bestand dieser Vögel ein. In ihrer rund 20-jährigen Tätigkeit haben sie nahezu alle Heidelberger Kirchen, viele Scheunen und landwirtschaftliche sowie öffentliche Gebäude mit Nistkästen ausgestattet. Es ist maßgeblich ihr Verdienst, dass gefährdete Vogelarten Nistplätze finden.

> Rolf Schmitt engagierte sich viele Jahre immens für den Rugbysport, nicht nur, aber auch als Jugend- und Abteilungsleiter. Er war bei vielen Heidelberger Vereinen aktiv sowie beim Deutschen Rugbyverband, wo er sich beispielsweise als Spielleiter der Bundesliga und als Vizepräsident für den Spielbetrieb einsetzte. Seit 1997 engagiert er sich im sozialen Bereich und betreut Senioren sowie Menschen mit Behinderung bei Behördengängen, Einkäufen und Arztbesuchen.

Auch der Verein „Smartyes“ auf dem Emmertsgrund wurde ausgezeichnet. Foto: Philipp Rothe

> "Smartyes – kunterbunt im Emmertsgrund", vertreten durch Hanna Lindenfelser, Annika Markovski und Manuela Nestler, sind seit über zehn Jahren ein fester Bestandteil des Stadtteillebens und bieten Kindern bis elf Jahren und ihren Familien die Chance, an verschiedensten Aktionen teilzunehmen, Lernförderung zu erhalten, kreativ zu werden, Eltern-Kind-Kreise zu besuchen und vieles mehr.