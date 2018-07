Von Werner Popanda

Heidelberg. Mit den Plänen der Stadt zur Verkehrsführung entlang des geplanten "Heidelberg Innovation Parks" auf dem Gelände der ehemaligen Patton Barracks konnte der Kirchheimer Bezirksbeirat so gar nichts anfangen. So wenig, dass das Gremium beschloss, dem gemeinderätlichen Konversionsausschuss in seiner nächsten Sitzung am 17. Juli seinen Unmut kundzutun.

Konkret störten sich die Bezirksbeiräte vor allem an dem Vorhaben, an der Speyerer Straße einen neuen Verkehrsknotenpunkt in Höhe der Straße "Im Mörgelgewann" einzurichten. Dabei sei, wie Tatjana Hasse (Bunte Linke/Die Linke) bemerkte, die Speyerer Straße "schon jetzt eine pure Katastrophe". Schließlich liegen an der Einfahrtsstraße schon zahlreiche andere Verkehrsknotenpunkte. Auch Imke Veit-Schirmer, die für die SPD im Bezirksbeirat aktiv ist, betonte, dass "wir auf der Speyerer Straße zwischen 7 und 10 Uhr und 15 bis 19 Uhr schon Staus haben". Ebenfalls "lange Staus" auf der Speyerer Straße beobachtet hat nach seinen eigenen Worten Tilo Müller (CDU).

Hannelore Beust wiederum wollte von Christina Kugel vom Planungsbüro R+T Ingenieure und Sebastian Giler vom städtischen Verkehrsmanagement wissen, ob denn in den Planungen berücksichtigt worden sei, dass bald am Knotenpunkt der Montpellierbrücke neben der Linie 26 mit der Linie 22 eine zweite Straßenbahn kreuzen werde. Denn schließlich würden ja die Staus auf der Speyerer Straße nicht zuletzt dadurch ausgelöst, dass die Linie 26 im Kreuzungsbereich Vorrang habe. In diese Kreuzung fahren pro Stunde zwölf Trams ein, sprich: alle fünf Minuten eine. Demnächst kommen zwölf Trams der Linie 22 hinzu, was zu einem Schnitt von 2,5 Minuten führen würde.

Nicht auf Gegenliebe stießen im Bezirksbeirat auch die Pläne für eine neue Linienführung der Buslinie 33 geradeaus über den Harbigweg mitten durch den "Heidelberg Innovation Park" samt Schaffung zweier neuer Haltestellen. Damit habe sie, sagte beispielsweise Veit-Schirmer, "massive Probleme", weil dann aus der "Monsterlinie der Super-Gau" werde. Auch für Roland Hoffmann steht außer Frage, dass die Linie 33 mit ihren aus seiner Sicht bereits jetzt überfüllten Bussen "in den Spitzenzeiten nicht funktionieren kann" und es Verspätungen geben werde. Außerdem tadelte er, dass im Plangebiet zuerst die Großsporthalle und danach das Parkhaus aus dem Boden gestampft werden solle.

Nachdem auch noch Stadtteilvereinsvorsitzender Jörn Fuchs beanstandete, dass ausgerechnet bei einem "Innovation Park" versucht werde, die Verkehrsprobleme mit Planungen der sechziger Jahre zu lösen, entschloss sich der Bezirksbeirat zur Entsendung eines seiner Mitglieder in den Konversionsausschuss.

Dieses soll dort kundtun, was den Bezirksbeirat an der städtischen Informationsvorlage alles stört. Da wäre zum Beispiel die Verkehrsprognose, dass alle Knotenpunkte an der Speyerer Straße mit Ampeln "leistungsfähig zu betreiben" seien. Der Bezirksbeirat bezweifelt das. Ebenso, dass auch der noch zu bauende Knotenpunkt Speyerer Straße/Im Mörgelgewann "sowohl vor- als auch nachmittags leistungsfähig abzuwickeln ist".

Die Stadt rechnet damit, dass das gesamte Gebiet der ehemaligen Patton Barracks, auf dem etwa 3750 neue Arbeitsplätze geschaffen werden sollen, einschließlich einer langfristig angedachten Wohnbebauung südlich des Mörgelgewanns - jedoch ohne Großsporthalle - zu rund 7300 Auto-Fahrten pro Werktag führt.