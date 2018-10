Heidelberg. (pol/mün/tt) In der Tiefgarage P9 in der Heidelberger Altstadt ist am Freitagabend ein Auto in Brand geraten. Das teilt die Polizei mit.

Es handelt sich dabei um das "Parkhaus am Theater" zwischen der Plöck und der Ebert-Anlage. Gemeldet wurde das Feuer um 19.24 Uhr. Der Besitzer des Fahrzeuges konnte selbst die Feuerwehr alarmieren, nachdem er sich und seine Familie in Sicherheit gebracht hatte.

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an: Neben dem Löschzug der Berufsfeuerwehr waren auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Neuenheim, Pfaffengrund und der Altstadt im Einsatz, um genug Atemschutzträger vor Ort zu haben. Die Feuerwache wurde von der Führungsgruppe und der Freiwilligen Feuerwehr Rohrbach besetzt. „Unter Atemschutz haben wir das Feuer gelöscht und parallel die Ebenen nach Personen abgesucht“, erklärt Einsatzleiterin Stefanie Heck.

Das brennende Fahrzeug im dritten Untergeschoss war rasch gelöscht. Aber es kam zu einer enormen Rauchentwicklung über mehrere Ebenen hinweg. Es gibt offenbar keine Verletzten, heißt es vor Ort. Die Wohnungen über der Tiefgarage wurden nicht geräumt.

Zehn Rettungskräfte hatten den Brand gelöscht und danach die Parkdecks nach Personen abgesucht. Derzeit ist ein Großlüfter im Einsatz, um die Parkdecks vom Rauch zu befreien.

Verletzt wurde beim Brand niemand. Die Menschen in den Wohnungen über der Tiefgarage waren nicht in Gefahr, da es laut Heck keine Verbindung zwischen den beiden Gebäudeteilen gibt. Wie groß der Schaden im Parkhaus ist, ob weitere Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen wurden und ob die Tiefgarage am Samstag wieder öffnen kann, stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest.

Der Einsatz hatte aber auch Auswirkungen auf den Verkehr. Die Friedrich-Ebert-Anlage wurde in Richtung Adenauerplatz komplett gesperrt. In der Gegenrichtung zum Schlossbergtunnel kam es erst zu einem langen Stau, da eine Fahrspur von den Rettungskräften benötigt wird. Später wurde der Verkehr Richtung Karlstor schon ab dem Adenauerplatz abgeleitet

Die Tiefgarage gehört dem Apcoa-Konzern und verfügt auf mehreren Ebenen über 469 Parkplätze. In den vergangenen Jahr hatte das P9 bei ADAC-Tests als "schlechtestes Parkhaus Deutschlands" einen zweifelhaften Ruf erlangt.

Update: 12. Oktober 2018, 21.08 Uhr