Heidelberg. (jus/dns/shy) Monatelang ging es bei der Impfkampagne vor allem darum, zu wenig Impfstoff möglichst schnell an zu viele Impfwillige zu bringen. Mittlerweile zeigt sich, dass es in den nächsten Monaten genau umgekehrt sein wird – und das hat schon jetzt zum Teil drastische Folgen. Da die Ständige Impfkommission (Stiko) zudem am Freitag die "Kreuzimpfung" – also erst Astra-Zeneca und danach Biontech oder Moderna – für alle Impflinge empfohlen hat, weil sie die beste Wirksamkeit gegen die Delta-Variante hat, stapelt sich nun zum Teil der Impfstoff in den Praxen.

So berichtete etwa der Arzt Andreas Horn im Rahmen seiner Impfaktion für Studierende, dass in den Kühlschränken seiner Praxis aktuell rund 1000 Dosen des Astra-Zeneca-Vakzins liegen. Die waren eigentlich für die Zweitimpfung vorgesehen, werden nun aber aufgrund der neuen Empfehlung nicht mehr nachgefragt: "Astra-Zeneca wird zum Ladenhüter und die Impfdosen, die bei uns lagern, werden wahrscheinlich verfallen", sagte der Arzt sichtlich frustriert.

Horn zufolge ist auch die von vielen gefürchtete Impfmüdigkeit bereits eingetreten. "Das Virus ist nicht mehr so sehr im Bewusstsein der Bevölkerung", das sehe man auch am wieder steigenden R-Wert. "Aus den Augen, aus dem Sinn", beklagte Horn. Er könne aber ja nicht mehr machen, als Impfungen anzubieten.

Für Menschen, die sich noch vor dem möglichen Sommerurlaub immunisieren lassen wollen und bisher keinen Termin ergattert haben, hat die sinkende Nachfrage dagegen positive Folgen. So ließ sich am Montag problemlos ein Termin im Zentralen Impfzentrum in Patrick-Henry-Village buchen – sogar für den Folgetag. Noch vor Wochen war das undenkbar. Und bei den vielen Impfaktionen im Stadtgebiet braucht man nicht mal eine Anmeldung.

Am morgigen Mittwoch, 7. Juli, lädt auch erstmals das Kreisimpfzentrum (KIZ), das die Stadt im Gesellschaftshaus Pfaffengrund, Schwalbenweg 1/2, betreibt, zu einer solchen ein. An dem Tag kann sich von 8 bis 20 Uhr jeder ab 18 Jahren mit dem Impfstoff von Astra-Zeneca erstimpfen lassen. Die Zweitimpfung findet vier Wochen später mit Biontech oder Moderna statt. Es handelt sich also um eine "Kreuzimpfung". Interessierte müssen Personalausweis, Krankenversichertenkarte und – falls vorhanden – den Impfpass mitbringen.

Die Aktion ist ebenfalls eine Konsequenz aus der neuen Stiko-Empfehlung. Denn eigentlich waren die Astra-Zeneca-Dosen, die dabei verabreicht werden, für Zweitimpfungen vorgesehen. Wer jedoch mit Astra-Zeneca im KIZ erstgeimpft wurde, bekommt beim zweiten Termin nun das Biontech-Vakzin angeboten. Damit wurden mehrere Hundert Dosen Astra-Zeneca frei. Da zudem die Nachfrage nach Biontech-Erstimpfungen sinke, stehe genug Impfstoff zur Verfügung für die zweite Dosis der "Kreuzimpfungen".

Auch in den Praxen macht sich bemerkbar, dass das Angebot an Vakzinen die Nachfrage langsam übersteigt. So feierte die radiologisch-nuklearmedizinische Gemeinschaftspraxis Radiologie Rhein-Neckar am Samstag die Einweihung ihrer neuen Praxis in der Bahnstadt mit Biontech statt mit Sekt und Häppchen. Dr. Axel Werner zieht am Montag ein positives Fazit der Impfaktion: "Das war viel besser als eine klassische Eröffnungsfeier. So haben wir etwas richtig Sinnvolles gemacht." 700 Impfdosen waren vorhanden, 640 wurden verimpft. Schon in drei Wochen findet die Zweitimpfung statt. Einige Patienten sagten allerdings kurzfristig ab. "Dabei handelte es sich vor allem um Personen, die kurzfristig einen noch früheren Impftermin bekommen hatten", berichtet Werner.