Heidelberg. (pne) In zwei Verhandlungsrunden gab es keine Annäherung zwischen Arbeitgebern und Verdi. Deshalb hat die Gewerkschaft alle Tarifbeschäftigten der Länder im Bezirk Rhein-Neckar zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Am morgigen Dienstag, 26. Februar, startet um 10.30 Uhr eine Demonstration am Bauhaus in der Kurfürstenanlage. Eine Stunde später findet am Universitätsplatz die Abschlusskundgebung statt.

Der Grund für den Streik: Laut Verdi verdienten Beschäftigte von Landesdienststellen für vergleichbare Tätigkeiten zwischen fünf und zehn Prozent weniger als Kollegen bei kommunalen Arbeitgebern oder Beschäftigte des Bundes. "Die Entwicklung der Lebenshaltungskosten ist jedoch für alle gleich. Je nach Gehaltsklasse sind das 200, in Spitzenwerten bis zu 400 Euro Differenz im Bruttolohn jeden Monat", heißt es in einer Pressemitteilung von Verdi Rhein-Neckar.

In Heidelberg sind vor allem Beschäftigte des Studierendenwerks und der Universität zum Streik aufgerufen. Demnach könnte das Angebot in den Mensen reduziert sein, wie Jürgen Lippl, stellvertretender Geschäftsführer von Verdi Rhein-Neckar, auf RNZ-Anfrage mitteilte. Insgesamt rechne man bei der Heidelberger Demonstration mit bis zu 400 Teilnehmern.