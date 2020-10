Heidelberg. (pol/kaf) Schrecksekunde bei der Hochschule für Jüdische Studien in der Landfriedstraße in Heidelberg: Am Montagmorgen kurz vor 8 Uhr meldeten Zeugen der Polizei ein verdächtiges Paket vor der Eingangstüre der Hochschule. Wie die Polizei mitteilt, wurden daraufhin wie in solchen Fällen üblich neben mehreren Streifenwagen auch die sogenannten Delaborierer vom Landeskriminalamt alarmiert. Sie untersuchten das Paket, der Inhalt war jedoch unverdächtig. Es waren lediglich Schreibutensilien in dem Paket. Es wurde sichergestellt. Gegen 11 Uhr war der Einsatz wieder beendet. Während das Paket untersucht wurde, waren mehrere Straßen in der näheren Umgebung der Hochschule gesperrt.