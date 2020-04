Von Holger Buchwald

Heidelberg. Thomas Barth ist als ehemaliger CDU-Stadtrat und als "Perkeo", die Galionsfigur der Heidelberger Fastnacht, stadtbekannt. Am Mittwoch hat er die Mitteilung bekommen, dass sich seine Mutter mit dem Coronavirus infiziert hat. Die 76-Jährige ist eine der Bewohnerinnen im betroffenen Wohnbereich "Bergstraße" des Heims Agaplesion Bethanien Lindenhof. Dort sind zwölf Senioren an Covid-19 erkrankt. Die Testergebnisse für das Pflegepersonal lagen am Donnerstag noch nicht vor.

Herr Barth, wie geht es Ihrer Mutter?

Sie hat leichte Symptome: Erhöhte Temperatur, Geschmacklosigkeit, sie ist sehr müde und klagt über Übelkeit. Mir gegenüber behauptet sie, dass es ihr gut gehe, sie habe ja ein großes Lungenvolumen. Aber sie sorgt sich auch um ihre Mitbewohner, von denen ja auch einige erkrankt sind.

Machen Sie sich Sorgen?

Schon ziemlich. Man hört ja ständig davon, was für einen schlimmen Verlauf die Krankheit nehmen kann. Glücklicherweise versteht aber meine Mutter das, was da vor sich geht. Es ist zwar furchtbar, dass ich sie nicht besuchen darf, wir telefonieren aber drei Mal am Tag. Daher bin ich immer auf dem neuesten Stand. Es ist schon sehr seltsam. Niemand in meinem Bekanntenkreis kennt jemanden, der an Covid-19 erkrankt ist. Und jetzt trifft es ausgerechnet meine Mutter.

Fühlen Sie sich vom Heimpersonal gut genug informiert?

Ich habe alles von meiner Tante erfahren, nicht von der Heimleitung. Meine Mutter wollte eigentlich nicht, dass ich davon weiß. Sie wollte nicht, dass ich mir Sorgen mache. Jetzt sagt sie mir aber, dass sie dort richtig umsorgt werde. Sie selbst hat immer gerne im Heim mitgeholfen. Wahrscheinlich hat sie sich dabei auch angesteckt.