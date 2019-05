Heidelberg. (pol/mün) Ein 44-jähriger Mann wurde am frühen Mittwochmorgen im Stadtteil Emmertsgrund von mehreren unbekannten Männern grundlos zusammengeschlagen. Das teilt die Polizei mit.

Gegen drei Uhr trafen Zeugen in der Straße "Forum" einen verletzten Mann an, der zuvor von mehreren Männern zusammengeschlagen worden war, und verständigten Polizei und Rettungsdienst. Der 44-Jährige war deutlich alkoholisiert und hatte Schürfwunden und Prellungen im Gesicht und an den Händen.

Nach medizinischer Versorgung durch Rettungskräfte stellte sich heraus, dass er offenbar auch einen Nasenbeinbruch erlitten hatte. Der Mann wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Zeugen gaben an, dass der Mann zuvor in eine körperliche Auseinandersetzung mit mehreren Unbekannten verwickelt war. Dabei soll er die Verletzungen erlitten haben. Anschließend seien mehrere Männer in unbekannte Richtung davongerannt.

Eine Beschreibung der möglichen Täter liegt nicht vor. Vor Ort konnten zahlreiche leere Bierdosen sowie eine leere Wodkaflasche aufgefunden werden.

Zeugen sollen sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Rufnummer 06221/34180 melden.