Heidelberg. (RNZ) Während des Umzugs am Faschingsdienstag ab 14 Uhr kommt für die Dauer des Umzugs zu Sperrungen und Umleitungen. Der Karlsplatz, die Bergheimer Straße, der Universitätsplatz sowie der Bismarckplatz sind zwischen etwa 13 bis etwa 16.30 Uhr für den Linienverkehr gesperrt. Rund um den Bismarckplatz werden Ersatzhaltestellen eingerichtet. Fahrgästen wird geraten, auf Fahrgastinformationstafeln und Durchsagen zu achten.

Die Umleitungen betreffen die Linien wie folgt:

Linie 5: Die Straßenbahnen der Linie 5 werden in beiden Richtungen zwischen den Haltestellen Hauptbahnhof und Hans-Thoma-Platz über die Berliner Straße, also die Haltestellen Betriebshof, Jahnstraße, Bunsengymnasium, Technologiepark und Heiligenbergschule umgeleitet.

Linie 21: Der Betrieb der Linie 21 wird zwischen 13 und 16 Uhr eingestellt.

Linie 22: Die Bahnen der Linie 22 fahren aus Richtung Eppelheim kommend ab der Haltestelle Ringstraße über die Haltestellen Hauptbahnhof, Betriebshof und Czernybrücke zur Haltestelle Gadamerplatz, Steig D, und von dort weiter auf dem regulären Linienweg zurück nach Eppelheim.

Linie 23: Die Linie 23 wird während der Sperrung geteilt: Die Straßenbahnen der Linie 23 fahren aus Richtung Handschuhsheim Nord nur bis zur Haltestelle Bismarckplatz. Dort dreht die Bahn und fährt auf dem gleichen Weg zurück nach Handschuhsheim. Aus Fahrtrichtung Leimen kommend enden die Bahnen an der Haltestelle Seegarten. Dort drehen sie und fahren auf gleichem Weg zurück nach Leimen.

Linie 26: Die Straßenbahnen der Linie 26 fahren aus Richtung Kirchheim ab der Haltestelle Czernybrücke eine Umleitung über den Hauptbahnhof und die Haltestelle Stadtbücherei bis zur Haltestelle Seegarten und von dort wieder über die Haltestelle Stadtwerke und Hauptbahnhof zurück. Ab der Haltestelle Czernybrücke geht es weiter auf dem regulären Linienweg zurück nach Kirchheim.

Linie 20: Die E-Buslinie 20 fährt in Richtung Karlsplatz ab der Haltestelle Peterskirche eine Umleitung durch den Schlossbergtunnel zur Haltestelle Herrenmühle. Dort wendet der Bus und fährt zurück zur Peterskirche und im Anschluss weiter auf dem regulären Linienweg in Richtung HD Hauptbahnhof Ost. Die Haltestellen Stadtbücherei, Oberer Fauler Pelz, Rathaus/Bergbahn, Kornmarkt sowie Karlsplatz können für die Dauer des Umzugs nicht bedient werden.

Linie 29: Die Busse der Linie 29 halten am Bismarckplatz an der Ersatzhaltestelle in der Sofienstraße und fahren an einer Ersatzhaltestelle in der kleinen Plöck wieder in Richtung Boxbergring ab.

Linie 30: Die Busse der Linie 30 fahren zwischen den Haltestellen Peterskirche und S-Bahnhof Altstadt eine Umleitung durch den Schlossbergtunnel. Die Haltestelle Universitätsplatz kann während des Umzugs nicht bedient werden.

Linie 31: Die Busse der Linie 31 werden in Richtung Heidelberger Altstadt ab der Haltestelle Marstallstraße über die Haltestellen Alte Brücke und Neckarmünzplatz zur Haltestelle Herrenmühle umgeleitet. Dort drehen die Busse und fahren auf gleichem Linienweg zurück. Die Haltestellen Universitätsplatz, Peterskirche sowie Friedrich-Ebert-Platz können während des Umzugs nicht bedient werden.

Linie 32: Die Busse der Linie 32 fahren an der Haltestelle Seegarten eine Ersatzhaltestelle am Fahrbahnrand an, an der Haltestelle Bismarckplatz wird die Ersatzhaltestelle in der kleinen Plöck (hinter Kaufhof) bedient. Nach dem Bismarckplatz fahren die Busse weiter zur Haltestelle Peterskirche und durch den Schlossbergtunnel zur Herrenmühle. Von dort geht es auf dem gleichen Weg zurück und ab Bismarckplatz über die Ersatzhaltestelle Seegarten am Fahrbahnrand weiter auf dem regulären Linienweg. Die Haltestellen St. Vincentius-Krankenhaus, Kongresshaus, Marstallstraße, Universitätsplatz sowie Friedrich-Ebert-Platz können während des Umzugs nicht bedient werden.

Linie 33: Die Busse der Linie 33 werden zwischen den Haltestellen S-Bahnhof Altstadt und Stadtwerke umgeleitet. In Richtung Emmertsgrund fahren die Busse über die Haltestellen Herrenmühle, durch den Schlossbergtunnel, zur Haltestelle Peterskirche, zur Ersatzhaltestelle am Bismarckplatz in der kleinen Plöck (hinter Kaufhof) und dann zur Haltestelle Seegarten am Fahrbahnrand. In der Gegenrichtung nach Ziegelhausen fahren die Busse nach der Ersatzhaltestelle Seegarten zur Ersatzhaltestelle am Bismarckplatz in der Plöck und dann über die Haltestellen Gaisbergstraße, Peterskirche und durch den Schlossbergtunnel zum S-Bahnhof Altstadt. Die Haltestellen Oberer Fauler Pelz, Rathaus/Bergbahn, Neckarmünzplatz, Marstallstraße, Universitätsplatz sowie Friedrich-Ebert-Platz können während des Umzugs nicht bedient werden.

Linie 34: Die Busse der Linie 34 werden in beiden Richtungen zwischen den Haltestellen Bergstraße und Hauptbahnhof über B37/Iqbal-Ufer umgeleitet. In Fahrtrichtung Pfaffengrund halten die Busse an der um einige Meter versetzten Ersatzhaltestelle am Bismarckplatz. In Fahrtrichtung Ziegelhausen fahren die Busse nach dem Hauptbahnhof über das Iqbal-Ufer die Ersatzhaltestelle am Bismarckplatz an. Die Haltestellen Altes Hallenbad, Römerstraße und Stadtwerke, werden während des Umzugs nicht bedient.

Linie 35: Die Busse der Linie 35 werden zwischen den Haltestellen Betriebshof und St. Vincentius-Krankenhaus in beiden Richtungen umgeleitet. Die Haltestellen Volkshochschule, Römerstraße und Altes Hallenbad können nicht bedient werden. Am Bismarckplatz halten die Busse an der um einige Meter versetzten Ersatzhaltestellen.

Linie 39: Die Busse der Linie 39 halten am Bismarckplatz an der Ersatzhaltestelle in der Sofienstraße und fahren an einer Ersatzhaltestelle in der kleinen Plöck (hinter Kaufhof) wieder in Richtung Königstuhl ab.