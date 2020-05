Von Hans Böhringer

Heidelberg. Eine Regenbogenflagge hängt vor dem Heidelberger Rathaus und viele weitere in den Zimmern, die in der Videokonferenz zu sehen sind. So feiert man dieses Jahr den Internationalen Tag gegen Homo-, Bi, Inter- und Transphobie (IDAHOBIT). Dass die Abschlussveranstaltung der Heidelberger IDAHOBIT-Woche am Sonntag in einer Videokonferenz stattfinden muss, lenkt den Fokus auf die Frage, was es heißt, queer zu sein und zuhause bleiben zu müssen.

Am 17. Mai vor 30 Jahren strich die Weltgesundheitsorganisation Homosexualität aus ihrem Register der psychischen Krankheiten. Nun gedenkt man an diesem Datum der Diskriminierung und Gewalt gegen sexuelle und geschlechtliche Minderheiten – und setzt sich für deren Sichtbarkeit ein. Annika Teichmann, Moderatorin der Veranstaltung, erklärt: "Normalerweise würden die Straßen gefüllt sein von queerem Leben. Heute müssen wir uns auf eine stabile Internetverbindung verlassen." Trotz technischer Schwierigkeiten zu Beginn finden sich über 30 Leute zusammen in der Videokonferenz.

"Bleiben wir trotz Sicherheitsabstand laut, bunt und sichtbar." Das ist die abschließende Aufforderung des Bürgermeisters Wolfgang Erichson in seiner Videobotschaft zum Aktionstag. Davor geht er auf die besondere Belastung ein, die die Coronakrise für queere Menschen bedeute: "Für queere Jugendliche ist das Elternhaus nicht immer ein sicherer Rückzugsort." Genauso betreffe das lesbische, schwule oder transsexuelle Geflüchtete, da sie im Lockdown oft homophoben Mitbewohnern ausgeliefert seien.

Ulli Biechele stimmt dem Bürgermeister zu. Er arbeitet für die psychologische Lesben- und Schwulenberatung Rhein-Neckar und beruft sich auf jüngste Studien, wenn er sagt, die queeren Menschen in der Region seien aktuell besonders betroffen von Einsamkeit, der "kleinen Schwester der Gewalt". Besonders dramatisch sei die Situation der Geflüchteten, die nun Kontakte in die queere Gemeinschaft verlieren würden. Man müsse sich mit "Fantasie und Herz" zusammenschließen, sagt Biechele, so wie es nun während des IDAHOBIT geschehe. Er setzt auch Hoffnung in das "Rainbow City Network", ein Netzwerk von Städten, die sich für die Rechte und gegen die Diskriminierung von geschlechtlichen und sexuellen Minderheiten einsetzen. Dafür hat sich Heidelberg beworben – unter dem Motto "My Rainbow City" steht daher der hiesige Aktionstag.

Auch Bürgermeister Erichson geht in seiner Rede auf die Bewerbung ein. Es brauche bessere Beratungsmöglichkeiten für queere Menschen und ein größeres kulturelles Angebot – gerade jetzt: Ohne Christopher Street Day, Lesbenfrühlingstreffen und Queer-Festival fehlten die "Fixpunkte", um sich für Akzeptanz und gleiche Rechte einzusetzen. Er hofft auf neue Ideen, die Forderungen trotz Krise voranzutreiben. Als positives Beispiel nennt er die Ausstellung "Breaking Gender Stereotypes", die das Team des Queer-Festivals für den Monat Mai auf die Plakatwände der Stadt gebracht hat. Zudem lobt Erichson das Queere Netzwerk, das zusammen mit dem städtischen Amt für Chancengleichheit die digitale Aktionswoche organisierte.