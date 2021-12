Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Endlich wieder Fastnacht, endlich wieder "Heidelberg Hajo!" – dachte man auch bei der Perkeo-Gesellschaft noch bis vor wenigen Wochen. Doch wegen der jüngsten Pandemie-Entwicklung fällt nun auch die zweite Fastnachtskampagne in Folge ins Wasser. Warum das momentan alternativlos ist, erklärt Perkeo Thomas Barth (58) im RNZ-Interview.

Herr Barth, Sie und Ihre Fastnachtskollegen werben mit dem Spruch "Wir sind mit Humor geimpft!" Sind Sie eigentlich schon gegen Corona geimpft?

Ja, seit einer Woche bin ich geboostert.

Was gab es denn für einen Impfstoff?

(lacht) Der für uns Fastnachter Übliche aus Mainz.

Und, gut vertragen?

Bei meiner zweiten Impfung war ich drei Tage außer Gefecht. Jetzt, beim Booster, war es kein Problem, außer, dass der Arm an der Einstichstelle ein wenig geschmerzt hat.

Die Perkeo-Gesellschaft hat ihre Kampagne 2021/22 am Donnerstag abgesagt: die Prunksitzung, die Seniorensitzung und auch die Verleihung der Orden des Hofnarren. Wie schwer ist Ihnen die Entscheidung gefallen?

Sehr schwer. Bis Mitte Oktober dachten wir ja, diese Fastnachtssaison wird ziemlich normal. Als wir am 11. November unsere Auftaktveranstaltung hatten, war es mir dann schon ein wenig unwohl. Wir haben uns lange offengehalten, etwas stattfinden zu lassen, aber irgendwann muss man eine Entscheidung fällen. Aktuell kann man einfach nicht mit ruhigem Gewissen eine Fastnacht feiern, wenn andere Menschen in diesem Land mit dem Flugzeug verlegt werden müssen, weil Krankenhäuser regional überlastet sind. In dieser Situation so zu tun, als ob alles normal wäre – das geht nicht.

Für Sie wäre es eine besondere Kampagne gewesen: Sie sind seit 22 Jahren Perkeo und seit 44 Jahren auf der Bühne. Traurig, dass das nicht gefeiert werden kann?

Für mich persönlich ist das nicht schlimm. Schade ist es für die Menschen und Abteilungen, die sich das ganze Jahr auf die Veranstaltungen vorbereitet haben. Aber es gibt gerade eben keine Alternative, wenn man vernünftig ist. Wie hat unsere Kanzlerin immer gesagt? Das ist leider alternativlos.

Die Kanzlerin ist am Donnerstag mit dem Großen Zapfenstreich verabschiedet worden, nach 16 Jahren im Amt. Sie sind nun 22 Jahre Perkeo. Wie viele Jahre nehmen Sie sich noch vor?

Perkeo ist wie Papst, man muss in dem Amt sterben. Spaß beiseite: Ich habe ja erst kürzlich versprochen, noch ein paar Jahre weiterzumachen, denn ich habe noch ein paar Ideen, die ich umsetzen möchte. Und solange mich die Leute sehen wollen, halte ich mich auch daran. Für mich soll es also noch keine roten Rosen regnen – und den Farbfilm habe ich auch nicht vergessen (lacht).

Die Perkeo-Gesellschaft hat bereits das Wiedersehen 2022/2023 ausgerufen, unter dem Motto "Mir losse uns net unnerkriege – weil wir uns’re Fastnacht liebe!" Wie zuversichtlich sind Sie, dass diese Kampagne dann auch wirklich stattfindet?

Da bin ich sehr zuversichtlich. Wobei: Nach den Erfahrungen der jüngsten Zeit ist es wahrscheinlich noch zu früh, um hier Versprechen zu machen. Wer weiß schon, was nächstes Jahr ist. Also: Schau’n mer mal, wie mein Kurfürst sagen würde.

Gibt es noch etwas, was Sie den Fastnachtsfreunden und allen Heidelbergern für den womöglich langen Pandemie-Winter mit auf den Weg geben möchten?

Gelassen bleiben, alles mit Humor nehmen, die Weihnachtstage mit den Liebsten genießen – und impfen lassen. Das ist auch der einzige Weg, um im nächsten Jahr wieder eine normale Fastnacht zu haben.