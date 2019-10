Nur noch an diesem Wochenende hat das Bergheimer Thermalbad geöffnet. Foto: Alex

Heidelberg. (jola) Jetzt ist er da, der Herbst. Das nasskalte Wetter hat den extrem heißen Sommer abgelöst. Zumindest im Thermalbad kann man der kalten Witterung aber noch entfliehen: Denn hier hat das Wasser permanent eine Temperatur von 26 Grad Celsius. Bevor das Bad am Montag schließt, kann man sich mit einem Besuch am Wochenende auch vom Sommer verabschieden. Und wer etwas fröstelt, kann sich im Saunawagen aufwärmen.

> Mit 159.277 Besuchern in diesem Jahr liegt das Thermalbad etwa im Schnitt der letzten Jahre. 2017 kamen 151.303 Besucher, 2016 155.884 und 2015 insgesamt 162.378 Besucher. Im Sommer 2018 wurden die meisten Eintrittskarten verkauft: 208.460 Stück gingen über die Theke.

> Tagesrekorde konnte das Thermalbad am Mittwoch, 26. Juni, mit 4041 Besuchern feiern. Auch an den beiden Sonntagen, 2. und 30. Juni, kamen über 3000 Besucher, am Donnerstag, 25. Juli, immerhin noch 3188 Besucher.

> Ein letzter Besuch im Thermalbad ist an diesem Wochenende möglich: Am Samstag und Sonntag, 12. und 13. Oktober, hat das Bad von 8 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet fünf (ermäßigt: 3,50) Euro. Für die Nutzung des Saunawagens kommen jeweils drei Euro zum Eintrittspreis hinzu.