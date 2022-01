Heidelberg. (RNZ) Eine Woche nach Beginn der Testpflicht an Schulen und Kindertageseinrichtungen zieht die Stadt Heidelberg eine positive Bilanz. "Testungen an Kitas und Schulen sind gut angelaufen", heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Trotz der Erweiterung der Testfrequenz seien keine Engpässe bei Testkits aufgetreten und Tests ausreichend vorhanden. Die Testpflicht an Kitas habe sich trotz der kurzfristigen Veröffentlichung vor dem Wochenende und der damit verbundenen organisatorischen Herausforderungen gut eingespielt.

In den städtischen Schulen habe seit der Rückkehr aus den Weihnachtsferien eine tägliche Testpflicht für Schülerinnen und Schüler gegolten. Seit Montag, 17. Januar, seien pro Woche drei Antigen-Schnelltests oder zwei PCR-Testungen für jene Kinder Pflicht, die nicht geboostert sind, beziehungsweise eine Genesung sowie eine Auffrischungsimpfung hinter sich haben. Das soll bis zu den Faschingsferien gelten. Laut Stadt werden die Heidelberger Schulen wöchentlich mit rund 80.000 Tests aus einem Kontingent des Landes versorgt.

In den Kitas im Stadtgebiet ersetzte die Testpflicht in der vergangenen Woche die bis dato freiwilligen Testungen. Wie an Schulen sind hier wahlweise drei wöchentliche Antigen-Schnelltestungen oder zwei PCR-Tests vorgesehen. Ausgenommen sind Unter-Einjährige sowie vollständig geimpfte oder von einer Corona-Infektion genesene Kinder, die eine Auffrischungsimpfung erhalten haben. Wie die Stadt mitteilt, erfolge die Testung "in der Regel durch die Eltern zu Hause per Schnelltest". "Da die Stadt den Eltern von Kita-Kindern bereits seit Mai letzten Jahres kostenlose Test-Kits zur regelmäßigen Testung zur Verfügung gestellt hatte, waren die meisten Eltern bereits mit dem Testverfahren vertraut", so die Stadtverwaltung.

21.500 Test-Kits würden derzeit pro Woche für die Kitas benötigt. Bisher nutzt die Stadt eigener Angaben nach Nasaltests. Demnächst sollen auch die "von einigen Eltern favorisierten kombinierten Nasal-/Speicheltests" bestellt werden.