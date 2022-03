Von Maria Stumpf

Heidelberg. Der Ukraine-Krieg treibt die Rohstoffpreise auch in der Region auf immer neue Höchststände. Die drastisch gestiegenen Spritpreise bedeuten, dass auf Betriebe, die viel auf der Straße unterwegs sind, deutlich höhere Kosten zukommen. Dazu gehören auch Taxi-Unternehmen. Michael Käflein, Geschäftsführer der Heidelberger Taxizentrale, hält deshalb eine Anhebung der Taxi-Tarife für notwendig. "Zumindest zeitlich begrenzt."

Die Berufsverbände der Taxi-Unternehmen im Land und auch bundesweit würden sich schon verschiedene Szenarien überlegen, erklärt Käflein. Das gehe über die Forderung nach einer sofortigen Aussetzung der Mineralölsteuer für einige Monate bis hin zu einer zeitlich begrenzten Erhöhung der Fahrpreispauschalen. Aber: Das Taxi-Gewerbe kann nicht einfach Preise erhöhen.

Tariferhöhungen müssen bei den Kreisen und kreisfreien Städten beantragt werden. "Ich jedenfalls befürworte den Vorschlag unseres Landesverbandes, einen Euro Aufschlag pro Tour zu verlangen, solange die Hochpreislage für Energiekosten und Spritkosten gilt", sagt Käflein. Die Taxifahrer hätten zurzeit im Durchschnitt Mehrkosten von etwa 10 Euro pro Tag. "Und das müssen wir ja irgendwie ausgleichen."

Denn das Taxigewerbe habe sich immer noch nicht von den Auswirkungen der Corona-Jahre erholt, die Reserven seien oft verbraucht, fügt der Geschäftsführer hinzu. "In den März-Monaten vor Corona hatten wir durchschnittlich bis zu 1200 Aufträge pro Tag. Jetzt sind wir bei 720." Mittelfristige Lösungen nützten deshalb jetzt wenig. "Was wir brauchen, ist die schnelle Umsetzung des Krisen-Euros ungeachtet laufender Tarifänderungen", wünscht sich Käflein eine gezielte Entlastung für die Taxi-Unternehmen.

Zumal im Herbst auch die Erhöhung des Mindestlohns auf die Branche zukomme. Das sei das größte finanzielle Problem, denn Personal mache rund zwei Drittel der Kosten im Taxigewerbe aus. Käflein räumt allerdings auch ein, dass man bei Krankenfahrten diese Ein-Euro-Mehrkosten-Regel nur mit Einschränkung an die Kunden weitergeben könne. Das brauche Absprachen mit den Krankenkassen. "Ich gehe aber nicht davon aus, dass das auf große Widerstände treffen würde", so Käflein.

Zur Taxizentrale Heidelberg gehören 140 Fahrzeuge, die an 33 Halteplätzen in der Stadt verteilt sind. Die Taxis sind an 365 Tagen im Jahr 24 Stunden für Personenbeförderungen und Krankentransporte abrufbereit. Das Beförderungsentgelt für ein Taxi setzt sich zusammen aus einem Grundpreis für das Bereitstellen des Taxis und einem nach Teilstrecken zu errechnenden Preis für die geleistete Beförderung (Kilometerpreis). Eine Teilstrecke ist eine Schalteinheit des Fahrpreisanzeigers. Außerdem kommt der Zeitpreis hinzu, der verkehrsbedingt oder vom Fahrgast veranlasst ist. Eine Zeiteinheit ist eine Schalteinheit des Fahrpreisanzeigers.