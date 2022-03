Im Hermann-Maas-Haus warten die Spenden schon auf den Transport in die Ukraine. Pfarrer Fabian Kliesch von der Bonhoeffer-Gemeinde in Kirchheim (3.v.l.) sortiert die Gaben zusammen mit Yulia, Hanna, Noah, Lukas, Raphael und Markus Zeh (v.l.). Foto: Philipp Rothe

Von Julia Lauer

Heidelberg. Es ist Nützliches, Hilfreiches und allerhand guter Wille, der in den Kartons und Tragetaschen steckt. Sie sind gefüllt mit Spritzgebäck, Müsli und Nudeleintopf, mit Schlafsäcken und Isomatten, mit Batterien, mit Kanülen und elastischen Binden, mit Duschgel und Toilettenpapier, mit Kinderwindeln und Slipeinlagen. Die Sachspenden, die für die Menschen in der Ukraine zusammenkamen, nehmen gut zehn Quadratmeter Fläche im Erdgeschoss des Kirchheimer Hermann-Maas-Hauses ein.

Die Sammlung läuft seit Donnerstag. An diesem Tag rief Pfarrer Fabian Kliesch von der protestantischen Bonhoeffer-Gemeinde in Kirchheim im Pfarrbrief zum Spenden auf, und er wiederholte seine Bitte am Sonntagmorgen im Gottesdienst. Der Aufruf wurde online weiter gestreut. "Viele Menschen wollen helfen", berichtet Kliesch. Die Hilfsbereitschaft sei mit der im Jahr 2015 vergleichbar, als viele Flüchtlinge aus dem Mittleren Osten und aus afrikanischen Staaten nach Europa kamen.

Auch der Krieg in der Ukraine gehe den Heidelbergern nah. "Die Menschen wollen nicht tatenlos zusehen. Sie bieten an, mitzuhelfen, anzupacken, Menschen bei sich zu Hause aufzunehmen", berichtet der Pfarrer, was er in seiner Gemeinde erlebt, vor allem von Heidelbergern "im gesetzteren Alter". "Es sind überwiegend Menschen, die sagen: Wir können von dem, was wir haben, etwas abgeben."

Auf die Beine gestellt hat die Aktion eine Familie, die seiner Gemeinde angehört. Yulia Zeh stammt aus der Ukraine, ihr Mann Markus ist gebürtiger Heidelberger. Beide engagieren sich in der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft Rhein-Neckar, einem Verein, der sich die Vermittlung der ukrainischen Geschichte und Kultur in Deutschland zur Aufgabe gemacht hat. Jetzt, in Kriegszeiten, versucht der Verein, das Leid der Menschen vor Ort zu mindern.

"Die ukrainische Botschaft hat Listen erstellt mit Dingen, die dringend benötigt werden, und die Deutsch-Ukrainische Gesellschaft hat sie weiter verbreitet", erklärt Yulia Zeh, woher sie weiß, was gebraucht wird. Das will auch eine Frau aus Rohrbach wissen, die das Gemeindehaus mit zwei Schlafsäcken betritt. Woran es mangele, fragt sie. "An Desinfektionsmittel und Verbandsmaterialien", antwortet Zeh. Die Rohrbacherin verspricht, wiederzukommen und die Information auch ihren Freundinnen weiterzugeben.

Gemeinsam mit ihrem Mann sichtet Yulia Zeh die Sachspenden, die im Hermann-Maas-Haus zusammenkommen und sortiert sie. "Wir wohnen nur eine Minute von hier entfernt, und einmal in der Stunde laufen wir – ich oder einer unserer Söhne – an dem Gemeindehaus vorbei, um zu sehen, ob jemand etwas davor abgestellt hat", berichtet Markus Zeh. Noch an diesem Nachmittag wolle er mindestens eine Fuhre Sachspenden nach Brühl bringen. "In unseren Peugeot Traveller geht einiges rein." Vielleicht fahre er aber auch noch eine weitere Ladung, das wolle er noch sehen, er habe Urlaub genommen und sei flexibel.

"In Brühl gibt es eine Sammelstelle, dort beladen wir den Lkw, der in die Ukraine fährt", erklärt er. Der Lastwagen sammle die Sachspenden an mehreren Sammelstellen ein, jeden Tag starte ein Transport in die Ukraine. "Die Lkw fahren nach Lemberg im Westen des Landes", ergänzt seine Frau. "Von dort aus werden die Spenden in der ganzen Ukraine verteilt."

Yulia Zeh selbst stammt ursprünglich aus Tscherwonohrad, wenige Kilometer nördlich von Lemberg. Ihre Mutter habe die polnische Grenze inzwischen zu Fuß passieren können und sei nun auf dem Weg zu ihnen nach Kirchheim. "Aber meine Freundin möchte mit ihren beiden Kindern dort bleiben, ihr Mann wurde eingezogen." Sie gehört zu den Menschen vor Ort, um die sich Zeh große Sorgen macht. "Die ersten beiden Tage waren am schlimmsten", erzählt sie. Doch nun gehe es ihr etwas besser. Denn auch dafür sei die Hilfsaktion gut: Durch das Anpacken könne sie auch ihre Unruhe ein Stück weit vertreiben.

Info: Die Sammlung in der Hegenich-straße 22 läuft bis Sonntag. Dringend benötigt werden Kanülen, Infusionsflaschen und Verbandsmaterialien.