Von Sarah Hinney

In Heidelberg lebt es sich gut und die Bürger wissen das zu schätzen. Das ist das Ergebnis der Heidelberg-Studie 2021, einer repräsentativen Umfrage, die zum neunten Mal von der Forschungsgruppe Wahlen durchgeführt wurde. Befragt wurden 1021 zufällig ausgewählte Bürger.

Präsentiert wurde die Studie am Mittwochabend im Rahmen eines Pressegesprächs von Oberbürgermeister Eckart Würzner, Baubürgermeister Jürgen Odszuck, Anette Mayer von der Forschungsgruppe Wahlen sowie Vertretern vom Amt für Stadtentwicklung und Statistik im "Stellwerk 5" an der Bahnstadtpromenade, direkt neben dem Bauernhof-Spielplatz. Ein mit Bedacht gewählter Ort, denn der Fokus der Studie lag dieses Mal auf der Lebensqualität, dem Klimaschutz und der Familienfreundlichkeit – jenen Bereichen also, die die Bahnstadt vereinen soll. Für alle drei gab die Mehrheit der Befragten an, dass sich die Situation ihrer Meinung nach verbessert habe.

> 96 Prozent der Bürger fühlen sich wohl oder sehr wohl in ihrer Stadt: Diese Zahl ist keine Überraschung – der Wohlfühlfaktor in Heidelberg liegt seit Beginn der Erhebung zwischen 96 und 98 Prozent. Knapp die Hälfte der Befragten (46 Prozent) ist aber der Meinung, dass sich die Lebensqualität in der Stadt in den vergangenen zehn Jahren noch verbessert hat, 28 Prozent finden das nicht, 26 Prozent machten keine Angaben. Von den Befragten aus den Stadtteilen Wieblingen, Pfaffengrund, Kirchheim, Südstadt, Rohrbach, Boxberg und Emmertsgrund sprechen sogar 53 Prozent von einer Verbesserung der Lebensqualität.

> Heidelberg ist familienfreundlich: Dieser Meinung sind drei Viertel (75 Prozent) der Befragten. Von den Befragten mit minderjährigen Kindern geben sogar 82 Prozent an, mit der Situation in der Stadt zufrieden oder sehr zufrieden zu sein. Zehn Prozent sind nicht zufrieden. Auch in diesem Bereich sind aber 54 Prozent der Meinung, dass sich die Familienfreundlichkeit im vergangenen Jahrzehnt verbessert hat. Am zufriedensten (85 Prozent) in Sachen Familienfreundlichkeit sind Bürger in Schlierbach und Ziegelhausen.

> Beim Klimaschutz ist noch Luft nach oben: Auch beim Klimaschutz ist eine Mehrheit der Befragten (56 Prozent) der Meinung, dass sich in Heidelberg im letzten Jahrzehnt einiges verbessert hat, 17 Prozent sehen eine Verschlechterung, 27 Prozent machten keine Angaben. Dass in Sachen Klimaschutz trotzdem noch Luft nach oben ist, findet eine breite Mehrheit. 80 Prozent der Befragten sind sich einig, dass die Bürger selbst noch mehr für den Klimaschutz tun sollten. 79 Prozent fordern von Politik und Unternehmen mehr Engagement.

> Heidelberg fährt Rad: Recht vorbildlich in Sachen Klimaschutz sind die Heidelberger in ihrer Mobilität. 78 Prozent bewegen sich vorwiegend umweltfreundlich fort. Mit dem Rad fahren 40 Prozent, den Öffentlichen Nahverkehr nutzen 24 Prozent und 14 Prozent gehen zu Fuß. Nur 22 Prozent fahren Auto. Folgerichtig finden 56 Prozent der Befragten, dass für Radfahrer mehr getan werden müsse, 65 Prozent sind der Meinung, dass für ÖPNV-Nutzer mehr gemacht werden müsse.

> Der Verkehr bleibt das meistgenannte Problem: Das drängendste Problem in Heidelberg ist der Verkehr – das finden 63 Prozent der Befragten und daran hat sich seit 2013 kaum etwas geändert. Zweitgrößtes Problem sind der Wohnungsmarkt und die Höhe der Mieten (23 Prozent). Corona spielte 2021 eine untergeordnete Rolle. Lediglich neun Prozent benannten die Pandemie als drängendes Problem, 2020 waren es 18 Prozent. Nur zwei Prozent der Befragten empfinden das Thema Geflüchtete als Problem. Interessant wird dieser Faktor vor dem Hintergrund des Ukrainekriegs in der nächsten Studie. Denn 2015 – im Jahr der Flüchtlingskrise – benannten noch 32 Prozent der Befragten das Thema der Geflüchteten und ihre Integration als drängendes Problem.