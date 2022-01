Heidelberg. (RNZ) In der Nacht zu Donnerstag fiel in einem Teil der Heidelberger Altstadt der Strom aus. Betroffen waren rund 50 Häuser in der Plöck, der Friedrich-Ebert-Anlage und der Klingenteichstraße.

Nach Angaben der Stadtwerke wurde der Ausfall der Energieversorgung gegen 0.50 Uhr bemerkt und war gegen 2.30 Uhr behoben. Derzeit befindet man sich noch auf der Suche nach der Ursache.