Die Straßenbahn-Haltestelle "Seegarten" in Heidelberg. Archiv-Foto: Reinhard Lask​

Heidelberg. (pol/mare) Am Mittwochmittag gegen 12.15 Uhr wurde eine Fußgängerin an der Haltestelle "Seegarten" in der Kurfürstenanlage Ecke Rohrbacher Straße von einer Straßenbahn erfasst.

Wie die Polizei mitteilt, wurde die Frau erwischt, als sie die Gleise überqueren wollte. Dabei erlitt sich nach ersten Erkenntnissen eine Kopfverletzung. Der Rettungsdienst ist bereits vor Ort und kümmert sich um die Verletzte.

Der Bereich Kurfürstenanlage/Rohrbacher Straße/Adenauerplatz ist zur Unfallaufnahme momentan teilweise abgesperrt. Es kommt in diesem Bereich derzeit zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.