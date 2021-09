Blick über die Dächer der Altstadt: Nicht nur in diesem Stadtteil ist das Wohnen teuer. Foto: Hörnle

Heidelberg. (jasch) Der Heidelberger Wohnungsmarkt wird im anstehenden Wintersemester für Studenten wieder sehr angespannt sein. Denn Wissenschaftsministerin Theresia Bauer hat ankündigt, die Präsenzlehre an Universitäten und Hochschulen wieder auszuweiten. Das bedeutet auch einen höheren Wohnraumbedarf für Studenten in Heidelberg. Deshalb werden auch dringend private Wohnungen zur Vermietung gesucht, teilte das Heidelberger Studierendenwerk mit.

Den mehr als 4700 Wohnheimzimmern stünden derzeit etwa 31.000 Studierende gegenüber, die eine Unterkunft in Heidelberg benötigen. Daher sollten private Vermieter, Zimmer oder Wohnungen an Studenten zu vermieten oder ihren Mietern zu gestatten, einzelne Zimmer in angemieteten Wohnungen unterzuvermieten.

Das Studierendenwerk unterstützt Vermieter mit einer Privatzimmer-Vermittlung, in der kostenfreie Annoncen möglich sind. Die Vermittlung erreicht man entweder über die Homepage www.stwhd.de, telefonisch unter der 06221/54-5400 oder per E-Mail an info@stw.uni-heidelberg.de.