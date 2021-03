Von Peter Wiest

Heidelberg. Wenn man die alten Plakate liest, die Herbert Kowa aufgehoben hat, kann man nur ungläubig den Kopf schütteln: Das gibt es doch gar nicht! Aber doch, das hat es zumindest mal gegeben – vor über einem halben Jahrhundert. Beim "Beat Festival" etwa im Februar 1966 in der Handschuhsheimer "Traube": Eintritt 2,50 Mark. Oder beim "Liverpool Beat" 1964 in der "Alten Krone" in Neuenheim: Eintritt gerade mal 2 Mark. In Heilbronn war das Ganze im Mai 1965 in der Festhalle "Harmonie" schon teurer: Da kostete der Eintritt 3 Mark. Das allerdings zahlten sie alle gerne, die heranwachsenden Teenager und Twens, da ihnen die damals noch ziemlich seltene Gelegenheit geboten wurde, eine der wenigen regionalen "Beat-Gruppen" live zu sehen. Und dann auch noch diejenige, die als die beste von allen galt: Die Starfighters.

Die Jungs aus Heidelberg gründeten ihre Beat-Band schon 1962 und damit im gleichen Jahr, in dem die Beatles erstmals im Hamburger Starclub auftraten. Im Gegensatz zu den Pilzköpfen aus Liverpool stehen die Heidelberg Starfighters, wie sie ihren Namen später aus Liebe zu ihrer Heimatstadt ergänzten, noch immer auf der Bühne. "Der Beat hat uns jung gehalten", sagt der 73-jährige Herbert Kowa schmunzelnd. Seine Band bezeichnet er als "die dienstälteste Boygroup weit und breit". Zwar hat diese über die Jahre musikalische Verstärkung erhalten durch alte Freunde, die allerdings alle ebenfalls ihre ersten beatmusikalischen Sporen damals in den wilden 60er Jahren verdienten. So ist der Original-Beat-Geist erhalten geblieben und schwebt noch immer über der Band, wie Liveauftritte in Heidelberg und Umgebung bis zum Lockdown letztes Jahr bewiesen haben.

Auch am Repertoire haben die Starfighters über die Jahrzehnte kaum etwas geändert. Nach wie vor spielen sie die alten Beatles- und Stones-Klassiker aus den Anfangszeiten und auch andere Hits aus den 60er Jahren. Immer wieder mal machen sie sich den Spaß, das eine oder andere Stück der heutigen Zeit und den aktuellen Gegebenheiten anzupassen, wie etwa mit einer eigenen Version des Drafi-Deutscher-Hits "Marmor Stein und Eisen bricht". Mit Blick auf ihre Auftritte bei River Boat Parties auf dem Heidelberger Vorzeige-Schiff "Königin Silvia", die ihnen seit Pandemiebeginn ebenso wie ihre Shows beim Brückenfest oder beim Heidelberger Herbst am meisten fehlen, heißt es da: "Weine nicht, wenn die Reeling bricht – dam, dam. Untergeh’n tun wir noch lange nicht – dam, dam. Marmor, Stein und Eisen bricht, aber Königin Silvia nicht; alles alles geht vorbei, doch wir blei’m ihr treu".

Hintergrund Steckbrief Name: Heidelberg Starfighters Bandgründung: 1962 Besetzung: Herbert Kowa (Gitarre), Peter Haffner (Schlagzeug), Manfred Gaul (Gitarre und Gesang), Reiner [+] Lesen Sie mehr Steckbrief Name: Heidelberg Starfighters Bandgründung: 1962 Besetzung: Herbert Kowa (Gitarre), Peter Haffner (Schlagzeug), Manfred Gaul (Gitarre und Gesang), Reiner Angerbauer (Gitarre), Michael Wagenblass (Gitarre und Gesang), Manfred Hörrle (Bass), Michael Hybel (Keyboard) Musikstil: Beatmusik, Rockmusik; Covers von Songs besonders der frühen Jahre, auch einige neuere Alben: Bisher keine Livekonzerte: In den zurückliegenden fast sechs Jahrzehnten fast überall in der Region und darüber hinaus. In den Anfangsjahren in Kneipen, Wirtschaften und Diskotheken. In den Jahren vor der Pandemie alljährlich unter anderem beim Heidelberger Herbst, auf dem Heidelberger Brückenfest, bei River Boat Shuffles auf der "Königin Silvia" sowie regelmäßig in der Festhalle Sandhausen. Die Initiatoren der ersten River Boat Shuffle mit Beatmusik waren tatsächlich die Heidelberg Starfighters. Kontakt: info@enconcept.net Homepage: www.heidelberg- starfighters.de

Neben Herbert Kowa sind die Heidelberg Starfighters heute Peter Haffner, Manfred Gaul, Reiner Angerbauer, Michael Wagenblass, Manfred Hörrle und Michael Hybel (siehe "Steckbrief"). Der Gitarrist und "Shadows-Spezialist" "Aki" Schmitt hat sich vor einiger Zeit als "Aktiver" zurückgezogen; die anderen jedoch sind nach wie vor fest entschlossen, weiter zu rocken und dem Beat zu huldigen. Dass sie eine absolute Liveband sind, haben sie längst bewiesen bei zahllosen Konzerten, die natürlich derzeit nicht nur ihnen selbst, sondern auch ihren Fans fehlen. "Wir brauchen keinen Proberaum. Wir proben auf der Bühne", lautet ihr Credo. Der Erfolg gibt dem Recht: Die Stimmung bei Starfighters-Konzerten ist kaum zu überbieten.

"Youtube ist da leider kein Ersatz", macht Herbert Kowa klar. Was jedoch keineswegs heißen soll, dass er und seine Jungs sich diesem Medium verschließen. In den zurück liegenden Tagen haben sie es tatsächlich geschafft, jeder nacheinander im Aufnahmeraum und dann gemeinsam auf einem Zusammenschnitt ein Video zum "Marmor, Stein und Eisen-Silvia-Song" zu produzieren und dieses im Internet einzustellen. Unter www.youtube.com kann es mit Stichwort "Heidelberg Starfighters: Königin Silvia Blues" abgerufen werden.

Starfighters nannte sich die Band ursprünglich mit Blick auf das durch Abstürze in die Schlagzeilen geratene Bundeswehr-Flugzeug. Den Namen wählten sie "nicht zuletzt auch deshalb, weil es unser Anliegen war, die Zeiten von Tanztee und Volksmusik anfangs der 60er Jahre mit dem Knall und der Power eines Düsenjägers zu beenden", erklärt Herbert Kowa. Wie sich das schon damals auf das Publikum auswirkte und es bis heute tut, drückte in den 60er Jahren ein Reporter so aus: "Ihre Auftritte haben die Wirkung von Juckpulver in der Hose." Das ist über all die Jahre so geblieben und soll auch möglichst bald wieder der Fall sein. Allerspätesten 2022, wenn es zum 60. Bandgeburtstag das Jubiläumskonzert "Starfighters and Friends" geben wird; vielleicht jedoch auch schon früher bei Liveauftritten im Herbst und/oder bei einem Benefiz-Konzert für "Corona-Gebeutelte", wie Herbert Kowa sagt: "Da wären wir selbstverständlich sofort dabei". Dann wird es beim Publikum wie auch bei der Band selbst wieder zu spüren sein, dieses nach wie vor einmalige Starfighters-Juckpulver-Feeling.