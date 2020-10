Heidelberg. (ani) Seit März sind sie geschlossen – wann sie wieder öffnen dürfen, steht in den Sternen: Clubs trifft die Corona-Pandemie aus wirtschaftlicher Sicht besonders schwer. Weil sie keine Perspektive für eine baldige Wiedereröffnung haben, zog in Heidelberg schon im Juni die Halle 02 die Reißleine – und verkündete, dass sie selbst keine kulturellen Veranstaltungen mehr in ihrem Güterbahnhof in der Bahnstadt auf die Beine stellen werden.

Um zu verhindern, dass noch weitere Clubs der Pandemie zum Opfer fallen, hat die Stadt im September das Förderprogramm "Heidelberger Nachtökonomie" aufgelegt. Dieses sieht vor, dass Clubs ein zinsloses Darlehen auf ihre Miete erhalten können. Noch bis zum 31. Oktober kann man den Förderantrag auf der Internetseite der städtischen Wirtschaftsförderung ausfüllen und einreichen. Per Pressemitteilung erinnerte die Stadt in der vergangenen Woche noch einmal daran. Denn, das erfuhr die RNZ auf Anfrage aus dem Rathaus: Beworben hat sich für die Förderung noch kein einziger Club in der Stadt. Woran das liegen mag, das konnte ein Stadtsprecher nicht sagen. Die Förderung sei zwar nur ein Darlehen, so der Stadtsprecher, aber dieses sei immerhin zinslos.

Darlehen sind auf maximal 15.000 Euro begrenzt

Deshalb wird nun noch einmal aufgerufen, dass Clubs doch einen Antrag zur Förderung stellen mögen, wenn sie Hilfe benötigen. Berechnungsgrundlage für die Förderung ist die Netto-Kaltmiete von März bis August 2020. Das Darlehen pro Betrieb beträgt maximal 15.000 Euro. Das Förderprogramm richtet sich laut Stadt an Heidelberger Musikspielstätten: Anspruchsberechtigt sind Musikclubs, Clubs und Musikspielstätten ohne Livemusikcharakter. Die Clubs dürfen maximal 1000 Quadratmeter groß sein und eine Höchst-Besucherzahl von 2000 Personen nicht überschreiten. Nicht antragsberechtigt sind alle anderen Unternehmen, wie Bistros, Cafés oder Restaurants, die kein musikalisches Profil haben und deren Schwerpunkt auf dem gastronomischen Angebot liegt. Das Gesamtvolumen des Hilfspaketes beträgt 150.000 Euro.

Info: Das Antragsformular gibt es unter www.wirtschaftsfoerderung.heidelberg.de > Förderprogramm für Clubs.