Von Denis Schnur

Heidelberg. Deutschlands Städte wollen mehr Verantwortung übernehmen – und stärker einbezogen werden. Das machte das Präsidium des Deutschen Städtetages in einer Pressekonferenz am Dienstagmittag in Heidelberg deutlich. Konkret ging es um zwei Themen, die die Städte und die Welt derzeit bewegen: den Kampf gegen den Klimawandel sowie die Aufnahme Schutzbedürftiger aus Afghanistan. Bei beiden Punkten versage der Bund bislang, wie die Präsidiumsmitglieder, zu denen auch Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner gehört, betonten. Die Städte könnten und wollten beim Umgang mit den Krisen helfen – das gehe aber nur, wenn man sie auch lasse.

"Wir Städte sehen uns beim Klimaschutz in einer Vorbild- und Treiberfunktion", erklärte Münsters OB Markus Lewe (CDU), Vizepräsident des Städtetages. Viele Kommunen wollten schon vor 2045 klimaneutral werden und seien bereit, umfangreiche Maßnahmen umzusetzen. "Doch wir sind gefesselte Treiber", so Lewe. Denn die rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen bremsten das Engagement aus. Die Genehmigung wichtiger Projekte wie Bahnlinien oder Stromtrassen dauere viel zu lang. "Wir brauchen da ganz andere Gesetzesstrukturen", pflichtete auch OB Würzner bei.

Doch mehr Klimaschutz scheitere nicht nur an bürokratischen Hürden, sondern oft auch an finanziellen Rahmenbedingungen: "Damit wir schneller vorankommen, brauchen wir zusätzliche Mittel in zweistelliger Milliardenhöhe pro Jahr", betonte Lewe. Denn wichtige Entscheidungen müssten zwar auf europäischer und Bundesebene getroffen werden, umgesetzt werden sie aber größtenteils in den Städten. "Wir sind überzeugt, dass wir die Hauptakteure im Kampf gegen den Klimawandel sind." Damit sie jedoch mit Perspektive investieren könnten, bräuchten die Städte Planungssicherheit. "Wenn wir um jeden Euro kämpfen müssen, ist das schwierig."

Zudem müsse die neue Bundesregierung auch inhaltlich die Weichen in Richtung Klimaschutz stellen. "Wir fordern, dass der CO2-Preis schnell auf mindestens 50 Euro pro Tonne angehoben wird", so Lewe. Aktuell liegt er bei 25 Euro. "Damit es keine soziale Schieflage gibt, braucht es einen klugen sozialen Ausgleich." Auch bei der Verkehrspolitik müsse der Bund den Rahmen neu setzen und den Städten etwa helfen, positive Anreize für den Umstieg auf klimafreundliche Verkehrsmittel zu setzen, wie Würzner betonte: "Wir diskutieren in Heidelberg gerade, den ÖPNV kostenfrei zu machen. Dafür brauchen wir aber eine ganz andere Unterstützung des Bundes."

Damit die Forderungen der Kommunen in einer neuen Regierung Gehör finden, will sich der Städtetag auch bei möglichen Koalitionsverhandlungen einbringen: "Wir haben in allen Parteien, die da verhandeln, Oberbürgermeister", berichtete Helmut Dedy, der Hauptgeschäftsführer des kommunalen Spitzenverbandes. "Da versuchen wir natürlich, Einfluss zu nehmen."

Bei dem anderen großen Thema bleibt dagegen keine Zeit, auf die neue Regierung zu warten: Die Oberbürgermeister wollen Menschen, die aus Afghanistan fliehen, möglichst schnell in ihren Städten Zuflucht gewähren. "Es ist unerträglich, was dort tagtäglich passiert", zeigte sich der Präsident des Städtetages, Leipzigs OB Burkhard Jung (SPD), entsetzt. "Das ist ein Versagen der internationalen Staatengemeinschaft, aber auch der Bundesregierung."

Die Städte fordern deshalb den Bund auf, großzügige und unbürokratische Aufnahmeprogramme für Schutzbedürftige aus Afghanistan aufzulegen. "Nicht nur für die Ortskräfte, auch für deren Familien und für Menschen, die verfolgt werden, weil sie sich für Demokratie und Menschenrechte eingesetzt haben", so Jung. "Es ist überhaupt kein Problem für ein Land wie Deutschland, einige Zehntausend Menschen aus Afghanistan aufzunehmen." Bei der Unterbringung und Integration der Schutzbedürftigen wollten dann auch die Städte einen großen Beitrag leisten: "Wir haben die entsprechenden Instrumente und eine engagierte, offene Bürgerschaft", so Würzner.