Heidelberg. (RNZ) Das Weihnachtsfest ist vorbei, das neue Jahr eingeläutet und vielleicht bereits der Vorsatz gefasst, die gerade angehäuften Pfunde wieder abzutrainieren – da steht Anfang Januar noch der Weihnachtsbaum im Weg. Dafür bieten jetzt wieder Vereine, die Freiwillige Feuerwehr und die Müllabfuhr der Stadt Abhilfe: Sie sammeln die Weihnachtsbäume in den Stadtteilen ein. Aber Achtung: Weil die Christbäume gehäckselt und kompostiert werden, können nur solche Bäume mitgenommen werden, die völlig frei von Weihnachtsschmuck sind. Vor allem Lametta muss restlos entfernt sein.

> Vereine und Feuerwehr holen die Christbäume am Freitag, 10. Januar, oder Samstag, 11. Januar, in folgenden Stadtteilen:

In Kirchheim kommen am Samstag, 11. Januar die Pfadfinder DPSG St. Peter Kirchheim vorbei. Im Pfaffengrund sind ebenfalls am Samstag, 11. Januar, die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr unterwegs. Schlierbacher stellen ihre Bäume bereits am Freitag, 10. Januar, an die Straße: Auch hier kommt die Freiwillige Feuerwehr. In Wieblingen (einschließlich Grenzhof) wird am Samstag, 11. Januar, durch die Evangelische Jugend Wieblingen gesammelt. Ebenfalls samstags werden die Bäume der Ziegelhäuser durch die Freiwillige Feuerwehr abgeholt. Die Bäume müssen überall bis 8 Uhr bereitstehen.

> Die Abfallwirtschaft und Stadtreinigung ist in folgenden Stadtteilen für die Abholung der Christbäume von Freitag, 10. Januar, bis Donnerstag, 16. Januar, zuständig:

Die Altstädter sind fast als letzte dran am Mittwoch, 15. Januar. Bereits am Samstag, 11. Januar, werden die Bäume in der Bahnstadt gesammelt. Sie müssen dafür aus den Stichstraßen zur Promenade an den Langen Anger gebracht werden.

In Bergheim (einschließlich Ochsenkopf) wird am Montag, 13. Januar, in Boxberg und Emmertsgrund am Dienstag, 14. Januar, gesammelt.

In Handschuhsheim und Neuenheim sollen die Bäume am Donnerstag, 16. Januar, am Straßenrand stehen, in Rohrbach und Südstadt am Freitag, 10. Januar und in der Weststadt am Samstag, 11. Januar.

Die Bäume müssen am Entsorgungstag bis 6 Uhr am Straßenrand öffentlicher Straßen bereitstehen, die für Abholfahrzeuge befahrbar sind.

> Wer nicht warten will, kann seinen Weihnachtsbaum jederzeit bei den Recyclinghöfen kostenlos abgeben: montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr (Recyclinghöfe Kirchheim und Wieblingen durchgehend), samstags von 8 bis 15 Uhr.