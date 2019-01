Zu der Spontandemonstration gestern in der Schwanenteichanlage kamen rund 200 vor allem junge Menschen. Die meisten fehlten deshalb unentschuldigt in der Schule. Foto: Rothe

Von Milena Berg und Denis Schnur

Heidelberg. Rund 3500 Schülerinnen und Schüler gingen am Freitag in Freiburg unter dem Motto "Fridays for Future" ("Freitage für die Zukunft") für den Klimaschutz auf die Straße, in ganz Baden-Württemberg waren es über 5000, deutschlandweit mehrere Zehntausend. In Heidelberg waren es dagegen "nur" rund 200 junge Menschen, die die Schule bestreikten, um zu demonstrieren.

Die geringe Zahl rührt vor allem daher, dass die für 11 Uhr geplante Demonstration kurzfristig offiziell abgesagt wurde - als einzige in Deutschland. Laut Organisatoren lag das an "unerfüllbaren Auflagen" des Ordnungsamtes, mit denen "die friedliche Protestbewegung im Keim erstickt" werden soll, schrieben sie in einer Pressemitteilung. In sozialen Medien erklärten sich daraufhin Schüler in ganz Deutschland unter dem Hashtag "IStandWithHeidelberg" mit den hiesigen Organisatoren solidarisch.

Von Seiten der Stadtverwaltung reagiert man irritiert auf die heftigen Vorwürfe: "Es ist unglaublich schade, dass der Eindruck erweckt wird, die Stadt wolle Demonstrationen zu diesem Thema unterbinden", so ein Stadtsprecher zur RNZ. "Das ist nicht der Fall! Die Stadt engagiert sich seit Jahrzehnten massiv für den Klimaschutz und wir schätzen das Engagement von Jugendlichen in dieser Sache sehr." Die einzige Auflage, die das Ordnungsamt gemacht habe, sei, dass die Teilnahme mit der Schulpflicht vereinbar sein muss, es also Beurlaubungen oder Freistellungen geben muss. Und dazu sei man rechtlich verpflichtet.

Damit habe die Stadt zudem auf einen Hinweis der Schulleitungen reagiert. Siegfried Zedler, geschäftsführender Schulleiter der Heidelberger Gymnasien, hatte sich an das Schulamt gewandt und darauf hingewiesen, dass eine Teilnahme der Schulpflicht widerspreche. "Wir sind aufsichtspflichtig", erklärt der Direktor des Helmholtz-Gymnasiums der RNZ.

"Wir können die Schüler nur beurlauben, wenn die Eltern das beantragen." Ansonsten seien Lehrer "regresspflichtig", sollte den Schülern etwas zustoßen. Deshalb sei er dankbar für die Auflage: "Die Stadt ist ihrer Verantwortung gegenüber den Schülern nachgekommen."

Ohnehin hat Zedler für das Mittel des Schulstreiks nicht viel übrig: "Warum muss immer die Schule herhalten, wenn man sich für etwas einsetzt? Wir haben ohnehin so viel Unterrichtsausfall." Dabei sei er überhaupt nicht gegen den Klimaschutz. "Das Anliegen unterstütze ich, da würde ich auch gerne etwas machen."

Deshalb habe er dafür plädiert, die Demonstration auf den Nachmittag zu verschieben. Das hat laut Stadtsprecher auch das Ordnungsamt den Organisatoren angeboten, die darauf jedoch nicht eingegangen seien. Stattdessen stellten sie eine Spontandemonstration auf die Beine.

Und die 200 Demonstrantinnen und Demonstranten, die am Freitag um 11 Uhr in die Schwanenteichanlage bei der Stadtbücherei gekommen waren, waren nach der Enttäuschung über die aus ihrer Sicht übertriebene Auflage umso motivierter: "Unsere Schulleitung hat uns verboten, an der Demonstration teilzunehmen - genau deswegen sind wir hier", erzählten Schüler des Hölderlin-Gymnasiums.

"Der Klimawandel muss uns einige Fehlstunden wert sein", fand Lennart vom Bunsengymnasium - genauso wie die meisten der Schüler. So streikten auch Julia, Mathis und Sophia vom Englischen Institut. Andere Schüler nutzten zum Teil Freistunden oder wurden von ihren Eltern entschuldigt - wie die Jahrgangsstufe 10 des Ladenburger Carl-Benz-Gymnasiums.

Aber nicht nur Schüler demonstrierten am Freitag. Durch den RNZ-Bericht in der vergangenen Woche wurden Gabriele Soyka und Karin Weber auf den Protest aufmerksam: "Wir haben uns mit den Jugendlichen in Verbindung gesetzt, weil wir sie unterstützen wollen", erklärten die beiden Frauen, die sich schon länger für den Klimaschutz engagieren.

Auch Student Max Jacobs war begeistert von der spontanen Aktion: "Ich finde das super gut!" Er hofft, nun noch mehr Studenten für den Klimaschutz motivieren zu können. Für die Zukunft und weitere Demonstrationen haben auch Organisationen wie die Grüne Jugend, der Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) und die Linksjugend ihre Unterstützung angeboten - auch in rechtlichen Fragen.

Rechtliche Konsequenzen haben die Schülerinnen und Schüler nach ihrer Spontandemo laut einem Stadtsprecher ohnehin nicht zu fürchten: "Die Demo verlief friedlich, daher wird es aus unserer Sicht hier keine weiteren Konsequenzen geben." So hätten die Mitarbeiter des Ordnungsamtes auch keine Personalien aufgenommen. Ob die Schüler, die den Unterricht geschwänzt haben, mit Strafen von ihrer Schulleitung rechen müssen, konnte der Stadtsprecher gestern nicht beantworten. Das sei Sache der jeweiligen Schulen.

Zedler, der Rektor des Helmholtz-Gymnasiums, hat jedenfalls nicht mitbekommen, dass einer seiner Schüler gefehlt habe. Wenn die Schüler erneut demonstrieren, hofft er auf eine politische Lösung, die nun in der kurzen Vorlaufzeit einfach nicht möglich gewesen sei. Deswegen sei die Auflage durch die Stadt nötig gewesen. "Das war eine Einzelfallentscheidung, die sich nicht gegen den Klimaschutz gerichtet hat. Das kann beim nächsten Mal schon anders sein." Gleich am Montag will er sich an das Regierungspräsidium wenden, um eine allgemeingültige Antwort zu bekommen, wie Schulleiter in solchen Fällen vorgehen sollen.