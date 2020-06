Nachtschwärmer in der Unteren Straße in der Heidelberger Altstadt. Archiv-Foto: Philipp Rothe

Heidelberg. (RNZ/mare) Heidelberg sucht noch immer eine Nachtbürgermeisterin oder einen Nachtbürgermeister – aufgrund der Coronavirus-Pandemie war das Projekt nach dem Ende der Bewerbungsfrist am 21. März auf Eis gelegt worden, wie die Stdt mitteilt.

Bei dieser ersten Ausschreibung waren acht Bewerbungen eingegangen. Jetzt kommt wieder Bewegung in das Auswahlverfahren. Auf Wunsch des Haupt- und Finanzausschusses in seiner Sitzung am 27. Mai 2020 wird die Position erneut ausgeschrieben, um eine größere Anzahl an Bewerbungen zu erhalten. Die bisherigen Bewerbungen bleiben weiter im Rennen.

> Ausschreibung: Die Ausschreibung ist online unter www.heidelberg.de/stellenausschreibungen zu finden. Bewerbungsschluss ist Mittwoch, 1. Juli. Die Position soll schnellstmöglich besetzt werden.

> Anforderungen: Der Nachtbürgermeister sollte möglichst Erfahrung in der Nachtökonomie beziehungsweise der Nacht- und Kreativkultur mitbringen. Der Nachtbürgermeister wird auf Honorarbasis in Anlehnung an die Entgeltgruppe 13 des öffentlichen Dienstes mit 160 Stunden monatlich tätig sein, dies entspricht einer Vollzeitstelle.

> Auswahlverfahren: Es wird eine Online-Abstimmung über alle eingegangenen Bewerbungen geben. Zudem ist eine öffentliche Vorstellung der geeignetsten Bewerber online via Livestream geplant. Die Bewerber mit den meisten Stimmen werden auch die Möglichkeit haben, sich im Stadtblatt der Öffentlichkeit vorzustellen. Eine Jury wird unter Berücksichtigung der Voting-Ergebnisse sowie der öffentlichen Vorstellung die drei geeignetsten Bewerbungen aussuchen und dem Gemeinderat zur Entscheidung vorlegen. Die Jury wird aus Vertreterinnen und Vertretern der regionalen Gastro- und Nachtkulturszene, der Jugend- und Studierendenvertretungen sowie der Stadtgesellschaft bestehen.

> Aufgaben: Das Aufgabenprofil und die organisatorische Zuordnung der Position hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag, 13. Februar, beschlossen. In der Altstadt soll die Lärmsituation befriedet werden, "Konfliktmanagement" ist deshalb die wichtigste Aufgabe des Nachtbürgermeisters. Er soll zwischen Anwohnerschaft, Feiernden, der Gastronomie und der Stadtverwaltung moderieren und Konflikte lösen. Wesentliche Erfolgsmerkmale sind eine hohe soziale Kompetenz, starke Präsenz in der Altstadt, Akzeptanz bei allen beteiligten Interessensgruppen sowie größtmögliche Unterstützung in der Verwaltung. Verwaltungsintern arbeiten das Amt für Wirtschaftsförderung und Wissenschaft, das Bürger- und Ordnungsamt sowie das Kulturamt bei dem Thema eng zusammen.

Heidelberg. (dpa-lsw) Die Zahl der Bewerber um den Posten eines Lärmbeauftragten in Heidelberg ist überschaubar: Acht Interessenten hätten sich beworben, teilte die Stadt am Montag mit. Die wichtigste Aufgabe auf dem Posten: Konfliktmanagement. Er oder sie soll zwischen lärmgeplagten Anwohnern, Feiernden, Gastronomie und der Stadtverwaltung vermitteln und Konflikte lösen. In der Ausschreibung hieß es: "Kannst Du die Sichtweisen von Betroffenen nachvollziehen und verschiedene Ansprüche unter einen Hut bringen?"

Weiterer Arbeitsschwerpunkt der Honorarkraft mit 160 Arbeitsstunden im Monat soll ein Konzept zur Stärkung der Nachtökonomie sein, also der Clubs, Bars und Kneipen. Im Mittelpunkt steht das Ausgehverhalten von jungen Menschen in Heidelberg. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie liegen die öffentliche Vorstellung und das Auswahlverfahren bis auf weiteres auf Eis.

Der Heidelberger Lärmstreit erhitzt die Gemüter seit Jahren. Der Gemeinderat hatte Berufung gegen ein Urteil des Verwaltungsgerichts Karlsruhe eingelegt, das bindende Schließzeiten für die Gastronomie in dem Ausgehviertel ab 24 Uhr unter der Woche und ab 2.30 Uhr von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag vorsah. Damit sollte den Klägern - rund 30 Anwohner der Altstadt - eine Nachtruhe von mindestens sechs Stunden gewährt werden.

Doch die vom Gemeinderat angerufene Berufungsinstanz ist der Verwaltungsgerichtshof (VGH). Der hatte schon Ende März 2018 die damals geltenden Sperrzeiten - montags bis donnerstags ab 2 Uhr, donnerstags bis sonntags ab 4 Uhr - für unwirksam erklärt.

Der Heidelberger Nachtbürgermeister wäre der zweite im Südwesten. Die Stadt Mannheim fährt seit mehr als eineinhalb Jahren gut mit ihrem Nachtbürgermeister Hendrik Meier.