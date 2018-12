Von Werner Popanda

Heidelberg-Emmertsgrund. Nach einer recht intensiven und zum Teil auch recht unterhaltsamen Debatte beschloss der Bezirksbeirat mit fünf Ja-Stimmen, einer Nein-Stimme und drei Enthaltungen eine Empfehlung an den Gemeinderat, die für Aufsehen sorgen dürfte. Es geht einmal mehr ums liebe Geld.

Demnach soll die Stadt laut Beschlussvorlage einer neu zu gründenden Eigentümergemeinschaft, die für das Quartier zwischen der Jellinekstraße und der Straße "Im Emmertsgrund" zuständig ist, einmalig 210.000 Euro zur Verfügung stellen. Damit sollen die gemeinschaftlichen Wege erschlossen werden. Weiter heißt es, dass die neue Eigentümergemeinschaft über die konkrete Verwendung im Rahmen der Erfüllung ihrer Verkehrssicherungspflicht und für anstehende Sanierungen frei entscheiden könne. Die Mittel würden "nach rechtskräftigem Abschluss des Umlegungsverfahrens in drei Jahresraten in Höhe von jeweils 70.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Da ein Fortsetzungsroman vonnöten wäre, um das fast bis in die Entstehungszeit des Bergstadtteils zurückreichende nachbarschaftliche Dilemma samt der gerichtlichen Aufhebung eines bereits "zuvor durchgeführten vereinfachten Umlegungsverfahrens" aufzudröseln, dürfte die Beschränkung auf die in der Beschlussvorlage genannten aktuellen Probleme ratsam sein.

Demnach bestehen diese darin: "Mehrere Eigentümer haben Pflanzen in die Gehrechtsflächen gesetzt und sie damit abgesperrt, das Wegenetz und die Beleuchtungsanlagen sind sanierungsbedürftig, wobei sich die Grundstückseigentümer für die Sanierung nicht zuständig fühlen, die Gehrechtsflächen nehmen die Grundstückseigentümer ungleich und damit ungerecht in Anspruch, die in zweiter Reihe liegenden Grundstücke sind mangels einer öffentlich-rechtlich gesicherten Zuwegung nicht bauordnungsgemäß erschlossen."

Folglich sei die Stadt verpflichtet, für eine vernünftige Erschließung zu sorgen. Bauordnungsrechtswidrige Zustände müssten beseitigt werden. Auf diese Weise, ergänzte im Verlauf der Sitzung Christof Müller vom städtischen Vermessungsamt, werde "geregelt, wer für die Sanierung verantwortlich ist" und Rechtssicherheit geschaffen.

Nach der Anschubfinanzierung durch die Stadt in Höhe von 210.000 Euro würden die Sanierungsmaßnahmen dann langfristig von den Eigentümern bezahlt. SPD-Rat Peter Becker nahm diese "nicht unerhebliche Anschubfinanzierung" zum Anlass für den Hinweis, dass er selbst jener Eigentümergemeinschaft angehöre, die "für den Botheplatz verantwortlich ist". "Wir haben nicht einen Pfennig bekommen, wir bezahlen das alles selber", machte er aus seinem Unmut keinen Hehl. In die gleiche Kerbe hieb sein Genosse Prof. Volker Kreye, der davon sprach, dass es sich aus seiner Sicht alles in allem um eine "ziemliche Verwöhnung" handele.

Bei ihm befinde sich der Gehwegbereich gleichfalls im Gemeinschaftseigentum, weshalb viel zu bezahlen sei für die Pflastersanierung, bei Wasserrohrbrüchen und für den Betrieb und die Unterhaltung der Beleuchtung. Daher stelle sich ihm mit Blick auf den vom Bezirksbeirat erwünschten Beschluss folgende Frage: "Warum gibt die Stadt plötzlich so viel Geld aus?"

Als "total berechtigt" stufte Altstadträtin Barbara Greven-Aschoff Kreyes Frage ein. Und erinnerte daran, dass es "damals einen irrsinnigen Nachbarschaftsstreit" gegeben habe, in dem sich Mitte der Siebzigerjahre Nachbarn wegen des Wegerechts "bis aufs Blut bekriegt" hätten. Nachdem der Beschluss mehrheitlich gefasst worden ist, könnte die Umsetzung laut Christof Müller "in drei Jahren über die Bühne gegangen sein".