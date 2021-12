Von Sarah Hinney

Heidelberg. Die Heidelberger Einzelhändler in der Vorweihnachtszeit unterstützen und gleichzeitig den Bürgerinnen und Bürgern etwas Gutes tun – das wollen Stadt und Citymarketingverein Pro Heidelberg mit einer neuen "Dankeschein"-Aktion, die bis einschließlich Freitag, 24. Dezember, läuft.

Am Anatomiegarten ist am Dienstag eine besondere Verkaufsstelle für den Heidelberger "Dankeschein" eröffnet worden. Sie präsentiert sich weihnachtlich geschmückt direkt an der Hauptstraße. Eine zweite Möglichkeit, den Gutschein zu erwerben, besteht in der Touristen-Information am Neckarmünzplatz. Wer an einer der beiden Stellen eine Gutschein-Karte kauft, bekommt einen Bonus. Bei 20 Euro werden 25 Euro auf die Karte gebucht, bei 40 Euro bekommt man 50 Euro gutgeschrieben, für 60 Euro erhält man 75 Euro und für 80 Euro gibt es 100 Euro. Die Stadt hat für den Bonus einen einmaligen Zuschuss von 20.000 Euro spendiert und knüpft damit an den vergangenen Winter an, als sie Händler unterstützte, indem sie den "Dankeschein" ins Leben rief und an alle Heidelberger Haushalte verschickte. Pro abgegebenem Schein bekamen die Betriebe einen städtischen Zuschuss von zehn Euro. Aus der ursprünglichen Idee entwickelte sich der heutige "Dankeschein" – also die Gutscheinkarte, die jeder erwerben und mit Geld aufladen kann und die inzwischen in über 150 Geschäften, Restaurants, Cafés, Kultureinrichtungen und Dienstleistungsbetrieben einlösbar ist.

Oberbürgermeister Eckart Würzner, Susanne Schaffner, Vorstandsvorsitzende von Pro Heidelberg und Wirtschaftsförderer Marc Massoth rührten am Dienstagvormittag vor Ort kräftig die Werbetrommel für den "Dankeschein". "Man bekommt alles in der Innenstadt, wir haben so viele tolle Länden, unterstützen Sie den Einzelhandel vor Ort", warb Schaffner. Auch wer ein bisschen Angst habe, in diesen Zeiten einkaufen zu gehen, müsse sich keine Sorgen machen, so Schaffner weiter. Der Einzelhandel halte Hygienemaßnahmen sorgfältig ein und kontrolliere sie auch. Würzner betonte, dass die Bonus-Sonderaktion zwar nur bis 24. Dezember laufe, der "Dankeschein" selbst aber natürlich auch noch später eingelöst werden könne. Wichtig ist: Das Angebot ist begrenzt, pro Person können Dankescheine im Wert von maximal 240 Euro erstanden werden. Die Verkaufsstelle am Anatomiegarten hat bis Freitag, 24. Dezember, von montags bis samstags geöffnet – täglich von 11 bis 19 Uhr. Am 24. Dezember öffnet die Bude noch einmal von 11 bis 14 Uhr. Heidelberg Marketing unterstützt beim Verkauf vor Ort. Überdies gibt es den "Dankeschein" auch in 21 ausgewählten Betrieben und Einrichtungen in Heidelberg sowie online – allerdings ohne Bonus.

Info: Weitere Informationen unter www.vielmehr.heidelberg.de.