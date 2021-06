Heidelberg. (rie) In der Heidelberger Altstadt, am Bismarckplatz und auf der Neckarwiese darf künftig an Wochenenden nach Mitternacht kein Alkohol mehr getrunken werden. Zudem dürfen Spätis, Kioske und andere Läden, die Alkohol verkaufen, in der Altstadt und rund um den Bismarckplatz an Wochenenden schon ab 23 Uhr keine alkoholischen Getränke zum Mitnehmen mehr verkaufen. Das hat die Stadt Heidelberg am Mittwoch mitgeteilt.

Die normale Gastronomie ist davon nicht betroffen. In Kneipen, Bars und Restaurants darf weiterhin jederzeit Alkohol für den direkten Konsum vor Ort ausgeschenkt werde. Zu dem Maßnahmenbündel gehört auch, dass das nächtliche Aufenthaltsverbot an Wochenenden auf der Neckarwiese bis mindestens 11. Juli verlängert wird. Es wird aber bereits dieses Wochenende später beginnen: Statt um 22 Uhr greift es erst um Mitternacht.

Die Stadt reagiert mit den Einschränkungen auf die Neckarwiesen-Randale und andere Vorkommnisse mit aggressiven Jugendlichen der letzten Wochen. "Stadt und Polizei stehen in engem Austausch zur öffentlichen Sicherheit und sehen auch für die kommenden Wochenenden besondere Herausforderungen", erklärt ein Stadtsprecher. Die entsprechenden Allgemeinverfügungen, die das Alkohol- sowie das Aufenthaltsverbot regeln, sollen am Donnerstag fertig sein. Sie gelten dann ab Freitag, 18. Juni.