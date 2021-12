Heidelberg. (ani) Die große Party zum Jahreswechsel muss auch in diesem Jahr wieder ausfallen. Für die Silvesternacht gelten laut neuester Corona-Verordnung des Landes strenge Regeln. Auf besonders publikumsträchtigen Plätzen etwa gilt ein Feuerwerksverbot, auch sind Ansammlungen von mehr als zehn Personen – draußen wie auch drinnen – untersagt.

Seitens der Stadt Heidelberg allerdings wird es keine zusätzlichen Einschränkungen geben – stark frequentierte Plätze oder auch Brücken werden also nicht präventiv abgesperrt, auch ein Alkoholkonsum- beziehungsweise Ausschankverbot wie in Mannheim wird es in Heidelberg nicht geben. Das teilte ein Stadtsprecher auf RNZ-Anfrage mit. Einzige Ausnahme: Die staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg haben aufgrund der aktuellen Corona-Situation entschieden, den Schlossgarten zu Silvester zu schließen.

Der Stadtsprecher erklärt: "Wir bauen auf die Vernunft der Leute, sich an die geltenden Regeln zu halten." Der Kommunale Ordnungsdienst werde die Lage in der Silvesternacht gemeinsam mit der Polizei allerdings im Auge behalten. Auch Polizeisprecher Patrick Knapp berichtet: "Wir sind in Heidelberg mit zusätzlichen Kräften im Einsatz."

Sogenannte Anti-Konfliktteams der Polizei werden zudem besonders an neuralgischen Punkten wie der Alten Brücke und dem Bismarckplatz unterwegs sein, um potenzielle Unruhestifter präventiv anzusprechen.