Von Arndt Krödel

Heidelberg. Griffige Slogans muss man haben. Dieser ist so einer: "Unsere Autoren sind ausgezeichnet - viele mit dem Nobelpreis". Die Macher des Magazins "Spektrum der Wissenschaft", das in diesem Jahr sein 40-jähriges Jubiläum feiert, sind schon ziemlich stolz darauf, dass bei ihnen Wissenschaftler ihre Texte selbst schreiben und bis heute mehr als 100 Artikel von Nobelpreisträgern veröffentlicht wurden - und dies häufig noch vor der wissenschaftlichen Nobilitierung. "Ein rares Gut" nennt Markus Bossle, Geschäftsführer der Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft, diesen mit der Zeit angewachsenen Wissenspool im Gespräch mit der RNZ.

Hintergrund Die Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft wurde 1978 in Weinheim gegründet und brachte zunächst als einziges Produkt die Zeitschrift "Spektrum der Wissenschaft" heraus, die deutschsprachige Ausgabe des Monatsmagazins "Scientific American". Zwei Jahre später zog der Verlag nach Heidelberg um und hat bis heute hier seinen Sitz. Er ist seit 2016 Teil der internationalen Verlagsgruppe Springer Nature. Früh setzte der Verlag nicht nur auf Print-, sondern auch auf elektronische Medien, etwa mit der "Spektrum Videothek" in den 1980er Jahren. Im Internet wurde 1995 mit "Spektrum.de" ein Portal für Populärwissenschaft eingerichtet, heute das größte im deutschsprachigen Netz. Ein Sonderheftprogramm, die Zeitschriften "Sterne und Weltraum" (seit 2001) sowie "Gehirn & Geist" (seit 2002) gehören ebenso zum Verlagsportfolio wie das Portal für Wissenschaftsblogs "Scilogs" und Deutschlands einziges wissenschaftliches Wochenmagazin "Spektrum - Die Woche". Hinzugekommen sind die Digitalreihe "Kompakt" und das Portal für Wissenschaftsvideos "SciViews". Das neueste Produkt, die Zeitschrift "Spektrum Psychologie", ist seit vergangenen Donnerstag auf dem Markt. ark

Dass die "Spektrum"-Leser es schätzen, einen "direkten Draht im O-Ton zu den führenden Köpfen in den verschiedensten Disziplinen" geliefert zu bekommen, weiß Prof. Carsten Könneker, Chefredakteur der Magazine "Spektrum der Wissenschaft" und "Gehirn & Geist": "Das bekommen wir über die Jahre vielfach zurückgespiegelt." Auch wenn seine "Kunden" aus ganz verschiedene berufliche und gesellschaftliche Hintergründe haben, verbindet sie laut Könneker doch ein Charaktermerkmal: "Die sagen alle: Ich bin von Natur aus neugierig".

Und die Bedeutung von Wissenschaftlern, die sich der Allgemeinheit direkt verständlich machen, ist heute sehr hoch angesiedelt: "Die Gesellschaft verlangt auch mehr und mehr danach", so Könneker, der seit 2000 bei "Spektrum" tätig ist und 2012 auf den Lehrstuhl für Wissenschaftskommunikation und Wissenschaftsforschung des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) berufen wurde. Probleme, Autoren für sein Magazin zu finden, hat er, anders als das früher mal der Fall war, heute nicht mehr: "Die Wissenschaftler bieten aktiv an."

Dass am Ende alles gut passt, dafür sorgt eine 20-köpfige Redaktion - in der Summe mit die größte Wissenschaftsredaktion in Deutschland. Denn nicht immer ist der eingereichte Text absolut verständlich. "Da gibt es einen großen Unterschied zu den Amerikanern", stellt Bossle fest - die lernen das schon während ihrer Ausbildung. Auch vor diesem Hintergrund war "Spektrum" 2012 Gründungspartner des Nationalen Instituts für Wissenschaftskommunikation (NaWik), ein von der Klaus-Tschira-Stiftung und dem KIT getragenes Weiterbildungsinstitut für Wissenschaftler, das Carsten Könneker als Gründungsdirektor aufbaute.

Dass man schon frühzeitig die Zeichen der Zeit erkannt und sich auf den digitalen Weg gemacht hat, betonen die "Spektrum"-Macher besonders. "Wir waren mit der erste deutsche Verlag überhaupt, der eine eigene Internetpräsenz hatte. Heute haben wir das größte Portal für populäre Wissenschaft im deutschsprachigen Internet", sagt Könneker. Zwei Millionen Nutzer schlagen monatlich zu Buche, die nach seinen Worten eine gut zugängliche Basisinformation und darüber hinaus "sinnvolle Bezahlangebote" erhalten, zum Beispiel, wenn man mehr über Neutronensterne wissen möchte. Verlagschef Bossle setzt unterdessen auf die Kombination von Schnellsein und Flexibelsein - "und immer verlässlich mit hoher journalistischer Kompetenz".

"Spektrum der Wissenschaft" ist das publizistische Flaggschiff des Hauses und hat derzeit eine verkaufte Auflage von 65.000 Exemplaren. Gibt es Wünsche für die Zukunft? "Dass wir nach wie vor einen gesunden Verlag haben", meint Bossle, und gesellschaftlich betrachtet "viele Debatten um das Thema Wissenschaft." Beispiele sind Künstliche Intelligenz und Klimawandel. Und der Wunsch von Carsten Könneker? Ein Traum: Jeden Abend im Fernsehen statt "Börse vor 8" einen "Wissenschaftler vor 8" zu Wort kommen zu lassen.